수능 사회탐구 영역 일타강사 이지영이 세 채의 집을 오가며 생활하는 특별한 일상을 공개했다.

이지영은 지난 23일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 출연해 자신의 주거 생활과 어린 시절 이야기를 솔직하게 털어놨다.

이날 현재 어디에 거주하느냐는 질문을 받은 이지영은 “현재 집이 세 채 있다. 오늘은 양평 집에서 나왔다”고 밝혔다.

이어 “바다가 보고 싶은 날은 바닷가 집으로 가고, 강이 보고 싶은 날은 강가 집으로 간다”며 여러 지역의 집을 오가며 생활하고 있다고 설명했다.

집을 여러 채 마련하게 된 배경에는 유명 강사로서 겪는 남다른 고충이 있었다. 과거 서울 잠실과 석촌호수 인근에 거주했던 이지영은 일상생활에서도 자신을 알아보는 사람들이 많아 불편함을 겪었다고 털어놨다.

그는 “누적 450만 명 정도의 학생들을 가르쳤다 보니 학생들뿐 아니라 부모님들까지 알아보시는 분들이 많다”며 “산책하거나 걸으려고 하면 한 걸음 한 걸음마다 학부모 상담을 해드려야 하는 상황이었다”고 말했다.

헬스장에서도 사정은 비슷했다. 이지영은 “러닝머신을 탈 때도 옆에서 공부법을 물어봤다”며 “엘리베이터에서 만난 분들이 바로 온라인 게시판에 ‘지영 쌤 봤다’는 글을 올려 사생활까지 실시간으로 공유되는 느낌이었다”고 고백했다.

결국 조용한 환경에서 자신만의 시간을 보내기 위해 한적한 곳으로 거처를 옮겼다는 설명이다. 이지영은 “조용한 곳에 가서 책도 쓰고 싶었고, 아프다가 건강해졌으니 운동도 해야겠다는 생각에 한적한 곳을 골랐다”며 “퇴근을 멀리하는 편”이라고 덧붙였다.

이날 이지영은 화려한 현재와는 달랐던 어린 시절도 회상했다. 그는 인천의 한 반지하 월세방에서 생활하던 당시를 떠올리며 경제적으로 어려웠던 가정 형편을 언급했다.

이지영은 “학창 시절 집의 주거 형태를 적을 때 자가, 전세, 월세로 구분돼 있었는데 저희는 연세였다. 1년에 20만 원짜리 집에 살고 있어서 적을 수 있는 게 없었다”고 말했다.

이어 “얼마나 허름하고 보일러도 없고, 샷시도 없고 문풍지를 붙이는 집에 살았다”며 당시의 열악했던 주거 환경을 전했다.

여기에 수해까지 겹치면서 가족은 이재민이 됐고, 이후 충북으로 거처를 옮겨 고등학교를 마쳤다고 한다. 어려운 형편 탓에 취업을 권유받기도 했지만 공부를 향한 의지를 꺾지 않았다.

그는 “형편상 취업을 권유받았지만 공부를 하겠다고 싸워서 쟁취했다”고 당시를 회상했다. 이후 서울대학교에 진학한 이지영은 수능 사회탐구 영역 대표 강사로 자리매김하며 수많은 수험생의 선택을 받았다. 앞서 방송에서는 2014년 이후 연봉이 100억 원 아래로 내려간 적이 없다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

어려웠던 어린 시절을 딛고 수많은 학생을 가르치는 유명 강사로 성공한 이지영. 이날 방송에서는 높은 인지도만큼이나 남다른 사생활 보호의 필요성을 느끼며 살아가는 그의 일상도 공개돼 관심을 모았다.

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