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정부가 법정 정년을 65세로 늘리는 입법을 연내 처리해야 한다는 입장을 밝힌 가운데 대학생과 졸업자 10명 중 6명은 정년이 연장되면 청년 신규채용 기회가 줄어들 것으로 보는 것으로 나타났다.

이미 좁아진 취업문이 정년연장으로 더 좁아질 수 있다는 걱정인 것이다.

한국경제인협회(한경협)에 따르면 한경협이 지난 22일 공개한 ‘2026년 대학생 취업인식도 조사(전국 4년제 대학 재학생과 졸업자·유예·예정 포함 2489명 대상)’에서 법정 정년이 60세에서 65세로 연장될 경우 청년 신규채용 기회가 감소할 것이라는 응답은 61.9%에 달했다. 반면 채용 기회가 늘어날 것이라는 응답은 14.4%로 7명 중 1명꼴이었다.

◆ 지원은 줄었는데 서류 합격률은 더 낮아졌다

우려의 배경에는 이미 좁아진 취업문이 있다. 4학년 재학생과 졸업자 가운데 적극적으로 구직활동을 한 응답자는 올해 평균 10.2회 입사 지원해 평균 1.9회 서류전형에 합격했다. 서류 합격률은 18.6%로 지난해(19.4%)보다 0.8%포인트 낮아졌다.

지원 횟수가 지난해 평균 13.4회보다 3.2회 줄었는데도 합격률은 더 떨어졌다. 지원한 곳에서 모두 서류전형에 떨어졌다는 응답도 23.5%로 지난해 같은 조사(19.1%)보다 늘었다.

응답자의 절반 이상(51.8%)은 취업 과정의 가장 큰 어려움으로 일자리 부족을 꼽았다. 세부적으로는 신입채용 기회 감소가 27.6%로 가장 많았고, 원하는 근로조건에 맞는 좋은 일자리 부족(24.2%)이 뒤를 이었다.

올해 대졸 신규채용 시장이 지난해보다 어렵다는 응답은 45.1%로 전년 조사(37.1%)보다 8.0%포인트 늘었다. 좋아졌다는 응답은 4.8%에 그쳤다. 취업 준비에 1년 이상 걸릴 것으로 본 응답자도 40.6%에 이르렀다.

다만 구직 의욕은 오히려 살아났다. 적극적으로 구직하고 있다고 답한 4학년 재학생·졸업자는 35.4%로 1년 새 7.0%포인트 늘었고, 형식적으로 지원하거나 구직을 거의 하지 않는 소극적 구직자는 48.8%로 11.7%포인트 줄었다.

◆ 청년 취업자 48개월째 줄 때 60세 이상은 늘었다

실제 통계로 본 청년 고용도 내리막이다. 국가데이터처의 ‘10월 고용동향’에서 청년층(15∼29세) 고용률은 42.9%로 1년 전보다 1.7%포인트 내려 30개월째 하락했다. 청년층 취업자는 19만6000명 줄어 48개월째 감소했다.

반면 같은 달 60세 이상 취업자는 19만6000명 늘었다. 60세 이상 고용률은 1년 전보다 내려 취업자 증가가 고령 인구 증가를 따라가지 못했다.

국가데이터처는 지난 11일 고용동향 브리핑에서 청년 취업자 감소가 이어지는 이유로 청년 비중이 큰 숙박·음식점업의 부진과 함께 신규 채용에서 경력직을 선호하고 대규모 공채 대신 수시 채용을 하는 문화가 확산된 점을 들었다.

대학생들이 가장 큰 어려움으로 꼽은 ‘신입채용 기회 감소’와 같은 맥락이다.

◆ 경영계 “신중해야” vs 노동계 “최대 5년 소득 공백”

정년연장을 두고 경영계는 신중론을, 노동계는 연내 입법을 내세우며 맞서고 있다.

이상호 한경협 경제본부장은 “고환율·고금리, 업종별 경기 회복 격차 등 대내외 경영 불확실성이 지속되는 가운데, 노동시장 규제 부담까지 가중되면서 기업들이 채용을 확대하기 어려운 여건이 이어지고 있다”고 말했다. 그러면서 “청년층에서도 신규채용 기회 감소를 우려하는 만큼 정년연장 등 청년 일자리에 영향을 미칠 수 있는 정책은 신중하게 추진할 필요가 있다”고 강조했다.

반면 민주노총은 지난 23일 성명에서 노동자들이 “퇴직 후 국민연금 수급 개시 전까지 최대 5년간 발생하는 ‘소득 공백(크레바스)’의 벼랑 끝에 내몰려 있다”며 올해 안에 정년연장 입법을 마무리하라고 촉구했다. 법정 정년은 60세지만 국민연금은 1969년생부터 65세에 받는다.

민주노총은 청년 일자리 우려에도 반박했다. 지난해 11월 한국갤럽 조사에서 국민 72%가 정년연장에 찬성했고 20대와 30대의 찬성률도 각각 71%, 77%였다며 “‘청년 일자리를 빼앗는다’는 경영계의 낡은 프레임은 허구임이 드러났다”고 주장했다.

이러한 가운데 정부는 법정 정년을 단계적으로 올리고 청년 고용 대책을 함께 마련한다는 방침이다. 김영훈 고용노동부 장관은 지난 22일 KBS ‘일요진단 라이브’에 출연해 오는 27일 더불어민주당 정년연장특별위원회 소위원회에서도 합의안이 나오지 않으면 정부가 나설 수 있느냐는 질문에 “정 안 될 때는 정부가 책임 있게 나서야 한다”고 말했다.

쟁점은 60세인 법정 정년을 65세까지 단계적으로 늘릴지, 퇴직 후 재고용도 허용할지다. 경영계는 정년을 일괄 연장하면 인건비 부담이 커지고 청년 신규 채용이 위축될 수 있다며 재고용 등 계속고용 방식을 선택할 수 있어야 한다는 입장이다. 민주노총은 선별적 재고용에 반대하고 있다.

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