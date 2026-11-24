제로슈거 소주 ‘새로’와 일본 여행객들이 즐겨 찾는 오리히로의 제로 칼로리 곤약젤리에는 공통점이 있다. 단맛을 내는 데 대체감미료인 에리스리톨을 사용한다는 점이다. 열량이 거의 없고 혈당을 크게 높이지 않아 주목받아 온 성분이지만, 최근 혈중 에리스리톨 농도와 뇌경색 발병 사이에 연관성이 있다는 연구 결과가 나왔다.

23일(현지시간) 과학 전문매체 사이언스얼러트에 따르면 중국 화중과학기술대 연구진이 멘델 무작위화 기법을 활용해 유전자 데이터를 분석한 결과, 유전적으로 혈중 에리스리톨 농도가 높을 것으로 예측되는 경우 허혈성 뇌졸중 발생 오즈(발생할 확률과 발생하지 않을 확률의 비)가 약 25% 높게 나타났다. 연구 결과는 지난 9월 국제학술지 ‘국제분자과학저널(International Journal of Molecular Sciences)’에 게재됐다.

제로슈거 소주 ‘새로’(왼쪽), 일본 여행객들이 즐겨 찾는 오리히로의 제로 칼로리 곤약젤리. AI(인공지능)를 사용하여 원본을 합친 사진. Chat GPT 생성

허혈성 뇌졸중은 혈전 등으로 뇌혈관이 막혀 뇌 조직이 손상되는 질환으로, 흔히 뇌경색이라고 부른다.

당알코올의 일종인 에리스리톨은 설탕의 60∼80% 수준의 단맛을 내면서도 열량이 거의 없고 혈당을 크게 높이지 않는다. 저칼로리 감미료로 널리 사용되며 저당 아이스크림과 무설탕 초콜릿, 단백질바 등에서도 쉽게 찾아볼 수 있다.

에리스리톨의 안전성을 둘러싼 우려는 이전부터 제기돼 왔다. 2023년 국제학술지 ‘네이처 메디신’에 혈중 에리스리톨 농도와 심근경색·뇌졸중 등 주요 심혈관계 사건의 연관성을 분석한 연구가 발표됐다. 이후 에리스리톨이 혈소판 응집을 촉진할 수 있다는 연구와 뇌혈관 내피세포의 기능에 영향을 미칠 수 있다는 세포실험 결과도 나왔다.

혈당을 크게 높이지 않는다는 장점과 별개로 혈관 건강에 미치는 영향도 살펴봐야 한다는 지적이 나온 것이다.

다만 이번 연구가 에리스리톨이 들어 있는 곤약젤리나 제로슈거 소주의 섭취와 뇌경색 발병 사이의 인과관계를 입증한 것은 아니다.

에리스리톨은 배와 포도 등 일부 과일에도 존재하며 인체에서도 자연적으로 생성된다. 음식으로 얼마나 섭취했는지뿐 아니라 체내에서 얼마나 생성되고 배설되는지에 따라서도 혈중 농도가 달라진다.

중국 화중과학기술대 연구진이 유전자 데이터를 분석한 결과 유전적으로 혈중 에리스리톨 농도가 높을 것으로 예측되는 경우 허혈성 뇌졸중 발생 오즈(발생할 확률과 발생하지 않을 확률의 비)가 약 25% 높게 나타났다. 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

연구진은 특히 비만·당뇨병 등 심혈관질환 고위험군에 주목했다. 혈관 건강에 각별히 신경 써야 하는 환자들이 체중과 혈당 관리를 위해 대체감미료를 자주 섭취하는 경우가 많아서다.

연구진은 “대체감미료는 체중과 혈당 관리에 도움이 되는 것으로 알려져 있지만 장기적으로 뇌혈관 건강과 염증 반응에 어떤 영향을 미치는지는 충분히 밝혀지지 않았다”며 심혈관질환 고위험군의 에리스리톨 과다 섭취나 장기 섭취가 건강에 미치는 영향을 추가로 연구할 필요가 있다고 지적했다.

국내 학회들도 인공감미료 음료의 장기적인 섭취에 신중한 입장을 보이고 있다.

대한당뇨병학회와 한국영양학회는 올해 1월 국제학술지 ‘당뇨병과 대사 저널(Diabetes & Metabolism Journal)’에 발표한 공동 합의문에서 설탕 음료를 인공감미료 음료로 대체하면 단기적으로 체중이 평균 0.73㎏ 감소하지만 혈당과 심혈관·대사 지표의 개선 효과는 일관되지 않았다고 밝혔다.

두 학회는 인공감미료 음료가 설탕 섭취를 줄이기 위한 단기적인 대안이 될 수는 있지만 장기적이고 습관적인 섭취보다는 물이나 무가당 음료를 선택할 것을 권고했다.

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