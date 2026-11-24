연 최고 8만%가 넘는 이자로 돈을 빌려주고 갚지 못하면 가족을 해치겠다고 협박한 불법 사채업자 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 대부업법·채권추심법 위반 혐의로 총책 A씨 등 형제 2명을 구속하는 등 총 22명을 서울중앙지방공소청에 송치했다고 24일 밝혔다.

서울경찰청이 불법 사채 일당 22명을 송치한 사건에서, 연 최고 8만138% 이자율을 법정 최고금리 20%와 대비해 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

A씨 등은 2023년 3월부터 지난해 11월까지 피해자 473명에게 약 26억원을 빌려주고 약 49억원을 받아낸 혐의를 받는다. 이자율은 연 52%에서 최고 8만138%에 달했다. 법정 최고금리는 연 20%다.

일당은 대구를 근거지로 삼았다. 텔레그램 개인정보 중개업자에게 고객 데이터베이스(DB)를 사들여 문자를 보내거나 인터넷 광고로 피해자를 모았다. 이후 충청·전라·경상 지역에 총판을 두고 전단지를 돌리는 대면 영업으로 조직을 키웠다. 서민뿐 아니라 공무원·자영업자도 대상이었다. 돈을 못 갚으면 다른 대부업체를 소개해 이른바 ‘돌려막기’를 하게 했다.

연체료는 원금을 크게 웃돌았다. 한 피해자는 30만원과 80만원 두 건을 빌렸다가 두 달간 하루 최고 150만원의 연체료를 물었다. 원리금은 2200만원까지 불어났다. 일당은 피해자에게 “시간당 연체료 10만원 입금해라”는 메시지도 보냈다.

일당은 대출 때 가족·지인 주소와 연락처, 주민등록 등·초본, 가족관계증명서를 받아뒀다. 언제든 찾아갈 수 있다는 공포를 심어 수사기관 신고를 막으려는 목적이었다.

돈을 갚지 못한 피해자에게는 알몸 사진을 요구하거나 딸을 납치하겠다고 협박했다. 피해자 딸의 사진을 합성해 유포하겠다고 위협하기도 했다. 추심을 견디지 못해 극단적 선택을 시도했다가 가족의 도움으로 목숨을 건진 피해자도 있었다.

한성숙 국무총리가 18일 서울 중구 중앙서민금융통합지원센터에서 장배현 센터장으로 부터 서민금융지원 제도에 대한 설명을 듣고 있다. 뉴스1

수사는 금융감독원에 접수된 불법사금융 피해 신고에서 시작됐다. 경찰은 범행에 쓰인 대포폰·대포통장을 확인한 뒤 통화·금융거래 내역을 분석해 피의자를 특정했다. 대포폰·계좌를 빌려준 9명은 불법 사채 피해자인 것으로 조사됐다.

경찰은 피해자 전원에게 신용회복위원회의 채무조정·심리상담을 안내했다. 피해가 컸던 2명은 신복위 담당자와 직접 연결했다. 범죄수익은 기소 전 추징보전으로 환수할 방침이다.

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