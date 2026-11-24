한국의 닭강정과 순대가 프랑스 파리의 미식 행사에 등장했다. 간장과 유자청을 넣은 닭강정, 한우 채끝과 전복으로 만든 순대다. 된장을 곁들인 호떡도 나왔다. 세계 각국의 유명 셰프와 미식 전문가들이 모인 자리에서 한국의 익숙한 길거리 음식이 고급 요리로 변신한 것이다.

파라다이스 제공

K푸드의 해외 진출 방식도 달라지고 있다. 과거에는 김치와 라면, 만두 같은 완제품을 알리는 데 집중했다면 이제는 한국의 장과 소스, 식재료를 현지 셰프들이 직접 요리에 활용하도록 하는 시도가 이어지고 있다. 파라다이스를 비롯해 삼양식품, 샘표식품, 풀무원, 농심, CJ제일제당 등이 해외 미식 행사에서 한국 음식의 새로운 활용법을 선보이고 있다.

24일 유통업계에 따르면 파라다이스는 23일(현지시간) 프랑스 파리 외무성에서 열린 글로벌 미식 행사 '라 리스트 2027 파리(La Liste Paris 2027)'에 공식 파트너로 참여했다.

라 리스트는 세계 각국의 미식 가이드와 언론 평가, 온라인 리뷰 등을 종합해 매년 세계 1000대 레스토랑을 선정하는 프랑스 기반 미식 가이드다. 이번 행사에는 세계 각국의 셰프와 레스토랑 관계자, 호텔·외식업계 인사, 미식 평론가 등 400여 명이 참석했다.

파라다이스는 시상식에 앞서 열린 리셉션에서 한국관인 코리아 살롱에 전용 부스를 마련했다. 주제는 '장 투 테이블(JANG TO TABLE)'. 한국의 전통 장을 활용해 친숙한 음식을 새로운 요리로 선보인다는 취지다.

메뉴 개발에는 파라다이스 컬리너리랩 총괄 컨설턴트인 강민구 셰프를 비롯해 파라다이스 소속 셰프 등 6명이 참여했다. 강 셰프가 운영하는 밍글스는 라 리스트가 선정한 한국 레스토랑 가운데 1위에 오른 곳이다.

현장에서는 닭꼬치와 미니 씨앗 호떡, 부각 플래터, 게살 냉채 말이, 닭강정, 한우순대, 새우 다식, 애호박새우전 등 8종을 선보였다.

닭강정에는 간장과 유자청을 넣고 대추채와 밤채를 올렸다. 한우순대는 한우 채끝과 전복으로 만들었다. 새우 다식은 전통 다식의 모양을 유지하면서 건새우와 명란 크림치즈를 활용했다. 미니 씨앗 호떡에는 된장과 시나몬을 넣은 캐러멜을 곁들였다.

파라다이스 측은 특히 닭강정과 한우순대가 참석자들에게 좋은 반응을 얻었다고 전했다. 닭강정을 맛본 뒤 다시 부스를 찾거나 동행인과 함께 방문한 참석자도 있었다는 설명이다.

파라다이스는 지난 10월 12일 인천 파라다이스시티에서 열린 라 리스트 2027 코리아 어워즈에도 참여했다. 당시 한국 레스토랑 43곳이 세계 1000대 레스토랑 명단에 올랐다. 인천에서 글로벌 미식 관계자들을 초청한 데 이어 한 달여 만에 파리 현장에서 직접 한국 요리를 소개한 셈이다.

한국의 식품기업들도 파리에서 비슷한 시도를 이어갔다.

한국식품산업협회는 지난 10월 20일 프랑스 파리 호텔 알프레드 소미에르에서 라 리스트와 공동으로 '더 코리안 팬트리(The Korean Pantry)'를 개최했다. 행사에는 대두식품, 삼양식품, 샘표식품, 아워홈, 영풍, 풀무원 등 국내 식품기업 6곳이 참여했다.

한국과 프랑스의 식품·미식업계 관계자 65명이 참석한 가운데 현지 셰프들이 한국 식품을 활용해 개발한 요리 10종을 선보였다.

눈길을 끈 메뉴는 김치 가스파초였다. 스페인의 차가운 수프인 가스파초에 샘표의 연두와 풀무원의 김치를 활용했다. 삼양식품의 불닭소스는 풀무원의 두부 텐더, 대두식품의 삼색콩배기와 함께 샐러드 타르트에 쓰였다.

아워홈의 해남 김 페스토와 샘표의 들기름, 풀무원의 두부면을 조합한 면요리도 등장했다. 영풍의 떡에는 샘표의 쌈토장을 활용했고, 대두식품의 감자빵은 캐비어를 곁들인 요리로 재해석했다.

이번 행사는 10월 17일부터 21일까지 열린 국제 식품박람회 '시알 파리 2026'과 연계해 마련됐다. 한국식품산업협회는 같은 박람회에서 국내 식품기업 11개사가 참여한 약 87부스 규모의 K푸드 선도기업관도 운영했다.

기업들이 제품 자체를 전시하는 데 그치지 않고 현지 셰프에게 실제 조리 방법을 보여준 점이 특징이다. 한국식품산업협회는 이를 통해 한국 식재료가 프랑스 레스토랑의 메뉴 개발과 구매로 이어질 가능성을 확인했다고 평가했다.

농심도 미국 현지 셰프와 손잡고 신라면을 새로운 요리로 선보였다.

농심은 지난 10월 23일부터 이틀간 미국 로스앤젤레스(LA) 산타모니카에서 열린 LA타임스 주최 미식 행사 '101 베스트 레스토랑 인 LA'에 한국 식품기업 중 유일하게 참가했다.

현장에서는 한식 레스토랑 '페릴라 LA'의 김지희 셰프와 공동 개발한 신라면 요리 2종을 공개했다. 하나는 문어와 천천히 구운 토마토, 깻잎을 곁들인 신라면이다. 다른 하나는 신라면 로제에 부라타 치즈와 김을 더한 메뉴다.

김 셰프가 운영하는 페릴라 LA는 LA타임스가 선정한 '2026 LA 최고 레스토랑 101'에서 17위에 올랐다. 2023년부터 4년 연속 선정됐으며 올해 가장 높은 순위를 기록했다.

농심은 라면을 간편식으로 소개하는 데서 벗어나 현지 식재료와 결합한 요리로 활용할 수 있다는 점을 알리는 데 집중했다.

유럽에서도 활동을 확대했다. 지난 10월 프랑스에서 열린 시알 파리 2026에서는 신라면 로제를 유럽 시장에 처음 공개했다. 파리 센강 인근에는 한국의 한강 라면 문화를 재현한 팝업스토어도 마련했다.

CJ제일제당은 한식 셰프를 육성하는 '퀴진케이(Cuisine.K)' 프로젝트를 통해 한국 음식의 해외 진출을 지원하고 있다.

대표적인 사례는 2024년 파리올림픽 당시 운영된 코리아하우스다. CJ제일제당은 그해 7월 25일 개관식 만찬에 퀴진케이 소속 셰프 6명을 투입했다.

셰프들은 프랑스 현지 제철 식재료와 한국 전통 발효식품을 활용해 18가지 한식 메뉴를 개발했다. 비비고 제품과 파리의 우수 한식당 5곳이 선보이는 대표 음식도 재해석했다. 당시 만찬에는 귀빈 150여 명이 참석했다.

CJ제일제당은 같은 해 7월 25일부터 8월 11일까지 파리에서 '비비고 시장'도 운영했다. 비비고 떡볶이와 김치, 만두, 주먹밥, 핫도그 등을 조합한 메뉴 5종을 선보였으며 소불고기만두와 치킨만두를 활용한 콤보 메뉴가 특히 인기를 끌었다.

국내에서도 셰프와 식품기업을 연결하는 활동을 이어갔다. 2024년 서울에서 개최된 '아시아 50 베스트 레스토랑' 시상식에서는 퀴진케이 영셰프들이 비비고 제품을 활용한 한입 크기의 요리를 선보였다.

최근 기업들의 해외 미식 행사 참여에서 공통으로 나타나는 변화는 한국 식재료의 활용 범위가 넓어지고 있다는 점이다.

파라다이스는 된장과 간장 등 전통 장을 고급 한식 메뉴에 접목했다. 삼양식품과 샘표, 풀무원 등은 한국의 소스와 식재료를 프랑스 셰프들이 현지 요리에 활용하도록 했다. 농심은 신라면을 미국 현지 셰프와 함께 재해석했고, CJ제일제당은 젊은 한식 셰프들이 해외 무대에서 요리를 선보일 기회를 마련했다.

이는 제품을 해외 소비자에게 판매하는 기존 방식과 차이가 있다. 현지 레스토랑이 한국 식재료를 메뉴에 활용하면 소비자는 한국 음식 전문점을 찾지 않더라도 일상적인 외식 과정에서 K푸드를 접할 수 있다.

파라다이스 관계자는 "K푸드가 일시적 유행을 넘어 지속 가능한 식문화로 자리 잡기 위해서는 맛의 경쟁력만큼이나 업계의 포용성과 사회적 가치가 함께 뒷받침되어야 한다"며 "자사 셰프들의 메뉴 연구와 글로벌 교류를 확대하겠다"고 말했다.

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