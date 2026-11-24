SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 화면 캡처

개그맨 오정태가 만 17세 딸의 명문대 조기 입학 소식을 전하며 남다른 기쁨을 드러냈다.

오정태는 24일 방송되는 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연해 큰딸 오정우 양의 대학 합격 소식을 공개한다.

최근 진행된 스튜디오 녹화에서 오랜만에 모습을 드러낸 오정태는 시작부터 들뜬 기색을 감추지 못했다. 특히 딸의 대학 합격증을 이마에 붙인 채 등장해 눈길을 끌었다. 딸의 합격이 얼마나 기쁜지 온몸으로 표현한 것.

이를 지켜보던 김구라는 “너 절대 사고 치면 안 된다”고 농담 섞인 당부를 건네 웃음을 안겼다.

앞서 오정태는 지난해 ‘동상이몽2’ 출연 당시 과학고에 재학 중인 큰딸을 공개해 화제를 모은 바 있다. 당시 공부 인플루언서 미미미누는 딸이 다니는 학교에 대해 “20여 개 과학고 중 최상위권이다. 전교 1등을 해도 못 갈 수 있다. 수학·과학적 머리가 진짜 비상해야 한다”고 평가했다.

당시 오정우 양은 과학고 합격 비결을 묻는 질문에 꾸준한 계획과 노력을 꼽았다. 그는 “좋은 중학교에서 애들이 다 공부해서 더 열심히 했다. 한 달, 일주일 단위로 계획을 열심히 세워 공부했다”고 밝혔다.

합격 당시 가족들의 반응도 전했다. 오정우 양은 “엄마는 울었고, 공부에 크게 관심이 없던 아빠는 욕심이 생긴 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다.

과학고 진학으로 이미 놀라움을 안겼던 딸이 이번에는 만 17세라는 어린 나이에 대학 조기 합격이라는 성과까지 거두면서 오정태 역시 기쁨을 감추지 못하는 모습이다.

한편 오정태는 2006년 MBC 15기 특채 개그맨으로 데뷔해 ‘웃음을 찾는 사람들’, ‘개그야’ 등 다양한 코미디 프로그램에서 활약했다. 2009년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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