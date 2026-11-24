사진기자는 매일 새로운 현장을 누빕니다. 그곳에서 선과 면을 찾아 규칙에 맞게 정돈하고, 빛을 찾아 아름답게 빚어내는 것이 사진기자의 일입니다. 사건 현장을 뛰는 날도 있지만, 지면의 미적 안정감을 위해 아름다움을 좇는 날도 많습니다. '사진기자 유희태의 포토스팟'은 후자의 기록입니다. 연인, 가족, 친구와 소중한 추억을 남기고 싶은 분들, 따라오세요. 전문 카메라는 필요 없습니다. 저도 스마트폰으로 함께 찍습니다.

지난 19일 서울 강북구 북서울꿈의숲 전망대 옥상. 두 기둥 사이에 인물을 배치한 대칭 구도. ※사진 속 인물 ‘다홍이’는 생성형 AI로 만든 가상 인물이며, 실제 촬영 사진에 합성했다.

전망대에 오르면 휴대전화를 어디로 향해야 할지부터 고민됩니다. 서울 강북구 북서울꿈의숲 전망대도 그렇습니다. 멀리 산 능선이 이어지고 그 아래로 아파트와 산비탈 동네, 발아래에는 늦가을 숲과 연못이 펼쳐집니다. 눈에 들어오는 건 많은데 막상 찍고 보면 어딘가 산만합니다.

북서울꿈의숲 옥상 전망대에서 바라본 서울의 풍경. 사진 6장을 이어 붙인 파노라마 합성 사진이다.

넓은 풍경 앞에서는 무엇을 더 담을지보다 무엇을 기준 삼을지 먼저 정해 보세요. 이번 포토스팟의 기준점은 전망대에 이미 서 있는 기둥입니다.

① 풍경보다 기둥부터

발아래까지 담으려 휴대전화를 숙이면 수직인 기둥도 화면에선 기울어 보일 수 있습니다. 좌우로 기울이지 않는 것만으로는 부족합니다. 휴대전화 뒷면을 수직으로 세우고 렌즈가 정면을 향하도록 맞춰 보세요. 카메라 격자 기능을 켜고 기둥을 세로선에 맞추면 한결 쉽습니다.

기둥이 기울어 보이는 구도와 반듯하게 맞춘 구도, 발아래 풍경을 좁게 담은 사진과 넓게 담은 사진을 비교했다.

발아래 풍경이 잘린다면 안전한 위치에서 광각으로 화각을 넓혀 보세요. 필요 없는 하늘은 나중에 잘라내면 됩니다. 인물을 찍을 때는 두 기둥 사이 가운데에 세워 보세요. 좌우의 구조물이 균형을 이루면서 복잡한 도시를 배경으로도 인물이 또렷하게 살아납니다.

② 줌으로 서울을 네 조각 내기

모든 풍경을 한 장에 넣을 필요는 없습니다. 굴뚝과 산자락, 바위 능선과 동네, 월영지의 정자, 크레인이 늘어선 공사장처럼 시선이 머무는 곳을 골라 줌으로 당겨 보세요. 멀리 떨어진 곳에서 좁은 화각으로 담으면 여러 겹의 풍경이 포개져 보입니다.

전망대에서는 발품 대신 줌을 활용해 보세요. 같은 자리에서도 무엇을 골라 담느냐에 따라 전혀 다른 분위기의 사진을 얻을 수 있습니다.

북서울꿈의숲 전망대에서 줌으로 골라 담은 굴뚝과 산자락, 바위 능선, 월영지와 정자, 아파트 공사장.

③ 계단 창문, 액자로 만드는 법

옥상으로 올라가는 계단에서도 휴대전화를 꺼내 보세요. 벽에 난 네모난 창이 액자가 됩니다. 창 정면에 서서 휴대전화를 반듯하게 세운 뒤 줌을 조금씩 당겨 보세요. 계단과 소화기는 화면 밖으로 사라지고 산과 동네를 감싸는 어두운 틀만 남습니다.

계단 창문을 넓게 담은 사진부터 창틀을 중심으로 좁혀 담은 사진까지 나란히 놓았다. 주변 요소를 덜어낼수록 창밖 풍경에 시선이 모인다.

창밖 밝은 풍경을 화면에서 눌러 초점을 맞추세요. 필요하면 화면의 밝기를 조금 낮춥니다. 실내 벽이 어둡게 남을수록 창 안의 풍경은 한 폭의 그림처럼 살아납니다.

④ 줌 대신 발을 움직여 보세요

창문 앞에서는 한두 걸음만 옮겨도 액자에 걸리는 풍경이 달라집니다. 정면에서는 산 능선이, 높이와 방향을 바꾸면 산비탈 동네와 단풍 숲, 큰길이 들어옵니다. 이번엔 줌 대신 발로 구도를 바꿔 보세요.

옥상 전망대로 오르는 계단에서 위치와 방향을 달리해 담은 창밖 풍경. 창틀 안에 산 능선, 초록 그물, 산비탈 동네, 큰길이 들어왔다.

창은 꼭 정면에서만 찍을 필요도 없습니다. 옆에서 비스듬히 바라보면 창의 깊이와 푸른 벽면까지 사진의 일부가 됩니다. 밝은 풍경을 돋보이게 하는 어둠도 굳이 없애지 않아도 됩니다.

계단 창문을 비스듬히 바라본 모습. 어두운 벽과 푸른 창턱 사이로 산 능선과 도심이 보인다.

전망대에 오르는 길도 포토스팟

북서울꿈의숲은 옛 드림랜드 자리에 조성된 공원입니다. 주차장에서 올려다보면 비스듬히 뻗은 건물 끝에 유리 전망대가 솟아 있습니다. 숲 비탈에는 경사형 엘리베이터가 놓여 있습니다.

전망대에는 책장과 청록색 의자가 있는 도서쉼터도 있습니다. 주말이면 부모와 아이들이 즐겨 찾는 곳으로, 계단에 앉아 책을 읽는 아이들이 있을 정도라고 합니다. 옥상에 서둘러 오르기보다 잠시 둘러보기 좋은 곳입니다.

주차장에서 올려다본 북서울꿈의숲 전망대(왼쪽)와 숲 비탈에 설치된 경사형 엘리베이터(오른쪽 위), 전망대 내 도서쉼터(오른쪽 아래).

넓은 풍경을 잘 찍는 법은 넓게 찍는 데만 있지 않습니다. 기둥 하나를 세우고, 줌으로 한 장면을 고르고, 창틀로 나머지를 덜어내 보세요. 같은 서울이 전혀 다른 사진으로 남습니다.

포토스팟 이용 정보 - 장소: 북서울꿈의숲 전망대 - 주소: 서울 강북구 월계로 173 - 운영시간: 동절기(11~2월) 오전 10시~오후 5시, 하절기(3~10월) 오전 10시~오후 6시 - 휴관일: 매주 월요일 - 입장료: 무료

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