키움히어로즈 투수 박준현. 연합뉴스

프로야구 키움 히어로즈 투수 박준현(19)이 고교 시절 학교폭력 신고로 받은 서면사과 조치에 불복해 제기한 행정소송 1심에서 승소했다.

24일 법조계에 따르면 대전지법 행정3부(김순한 부장판사)는 18일 박준현이 충남교육청 행정심판위원회를 상대로 낸 행정심판 재결 취소 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.

이번 판결로 박준현에게 내려졌던 학교폭력예방법상 1호 조치인 서면사과 명령은 취소됐다.

◆ 교육지원청 ‘학폭 아님’에서 행정심판 ‘서면사과’로 뒤바뀐 판단

사건의 발단은 박준현의 고교 재학 시절로 거슬러 올라간다. 천안 북일고 야구부에서 함께 활동한 A씨는 박준현으로부터 욕설과 따돌림을 당했다며 지난해 5월 학교폭력을 신고했다.

당시 천안교육지원청은 그해 7월 해당 사안이 학교폭력에 해당하지 않는다고 결론지었다. 하지만 A씨는 이에 불복해 행정심판을 청구했다.

충남교육청 행정심판위원회는 박준현이 A씨에게 비하성 발언을 하고 인스타그램 메시지로 욕설의 초성을 보냈다고 판단했다. 이에 따라 위원회는 지난해 11월 20일 박준현에게 서면사과 처분을 내렸다.

◆ 법원 “SNS 메시지 증거 부족…학교폭력 단정 어려워”

1심 재판부의 판단은 행정심판위원회와 달랐다. 재판부는 박준현이 문제의 인스타그램 메시지를 직접 보냈다고 볼 만한 객관적 증거가 부족하다고 본 것으로 전해졌다.

비하성 발언에 대해서도 당시 두 사람의 관계와 발언이 나온 구체적인 경위가 불분명해 학교폭력으로 단정하기 어렵다고 판단한 것으로 알려졌다.

다만 이번 1심 판결은 아직 최종 확정되지 않았다. 충남교육청 행정심판위원회는 판결문을 송달받은 날로부터 2주 이내에 항소를 제기할 수 있다.

◆ 스포츠윤리센터도 기각 결정…데뷔 첫해 성적은 1승 10패

사법부의 판단에 앞서 체육계 내부 조사에서도 유사한 결론이 나온 것으로 확인됐다. 키움 구단 측은 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터가 지난달 7일 동일 사안에 대한 신고를 기각했다고 이날 밝혔다.

지난해 신인 드래프트에서 전체 1순위로 키움의 지명을 받은 박준현은 입단 전부터 이번 논란으로 홍역을 치렀다. 프로 데뷔 첫해인 올해는 1군 마운드에서 22경기에 등판해 1승 10패, 평균자책점 5.75의 성적을 남겼다.

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