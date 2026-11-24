tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’ 화면 캡처

배우 김미경이 과거 오토바이 사고를 겪었던 아찔한 순간을 털어놨다.

김미경은 지난 23일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 오토바이를 타게 된 계기와 사고 이후 바이크를 멀리하게 된 사연을 공개했다.

이날 김창옥이 제주 해안도로에서 바이크를 타는 즐거움을 이야기하자 김미경 역시 오토바이에 관심이 있었다고 밝혔다. 그는 어린 시절 친구와 함께 친구 아버지의 오토바이를 몰래 탔던 경험을 언급하며 코로나19 시기 혼자 즐길 수 있는 취미를 찾다가 오토바이 면허까지 취득했다고 설명했다.

하지만 오토바이를 타던 중 겪은 사고가 계기가 돼 결국 바이크를 그만두게 됐다. 김미경은 “어느 날 다른 사람의 오토바이를 타다가 깔렸다. 옆에 홈이 있는 걸 모르고 넘어졌다”고 당시 상황을 떠올렸다.

특히 사고 직후 가장 먼저 든 생각은 자신의 부상 여부가 아닌 다음 날 촬영이었다. 그는 “넘어지자마자 ‘큰일 났다. 나 내일 촬영인데’라는 생각이 들었다. 어디가 부러졌을까 봐 걱정됐다”며 “아픈 건 상관없는데 촬영에 지장을 주지 않나”라고 털어놨다.

이어 “일하고 있을 때는 하지 말아야겠다고 결심했다. 사고가 나면 정말 민폐겠구나 싶었다”고 덧붙였다. 작품 활동에 지장을 줄 수 있다는 생각에 이후 오토바이를 타지 않기로 했다는 설명이다.

그렇다고 활동적인 취미를 포기한 것은 아니었다. 김미경은 스쿠버다이빙과 스카이다이빙 등 다양한 익스트림 스포츠를 즐기며 남다른 취미 생활을 이어가고 있다고 밝혔다.

특히 스쿠버다이빙에 대한 애정도 드러냈다. 최근 제주 섶섬을 찾아 수심 22m까지 잠수했다는 그는 스쿠버다이빙을 “저의 숨 쉴 구멍”이라고 표현했다. 물속에서는 자신이 만들어내는 기포 소리만 들린다며 특별한 매력을 설명하기도 했다.

드라마 ‘웰컴투 삼달리’ 촬영 당시에는 해녀 역을 소화하기 위해 대역 없이 수심 8m까지 잠수한 경험도 공개했다. 제주에서 촬영을 도와줬던 해녀들과 다시 만난 김미경은 해녀 학교에 관심을 갖고 알아봤지만 나이 때문에 입학이 어려웠다고 전했다. 이에 해녀들은 학교에 가지 않아도 현장에서 배울 수 있다며 그를 반갑게 맞이했다.

어린 시절부터 운동에 대한 꿈도 남달랐다고. 김미경은 태권도와 수영을 배우고 싶었으며 운동선수를 꿈꾸기도 했지만, 부상을 걱정한 어머니의 반대로 당시에는 뜻을 이루지 못했다고 밝혔다. 이후 성인이 돼 스스로 돈을 벌기 시작하면서 어린 시절 하지 못했던 운동과 다양한 취미에 하나씩 도전하고 있다고 전했다.

한편 김미경은 드라마와 영화를 오가며 폭넓은 연기 활동을 이어가고 있다. 다양한 작품에서 현실감 있는 연기로 시청자들에게 친숙한 배우로 사랑받고 있다.

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