23일 오전 서울 광화문광장에서 시민들이 두꺼운 옷차림을 한 채 걸어가고 있다. 연합뉴스

화요일인 24일 출근길은 찬 대륙고기압의 영향으로 기온이 큰 폭으로 떨어지며 쌀쌀한 날씨를 보이고 있다.

이날 기상청에 따르면 오늘 낮 최고기온은 2~10도로 평년(8~15도)보다 낮겠다. 특히 전국 대부분 지역에 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불어 실제 기온보다 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

하늘은 전국이 새벽까지 흐리다 차차 맑아지겠으나, 충청권과 전라권은 구름이 많고 제주도는 대체로 흐리겠다.

오전부터 오후 사이 충남권 북부내륙·서부와 전북 서부·남동부, 전남권 서부에는 1㎜ 안팎의 비나 1㎝ 안팎의 눈이 내리는 곳이 있겠다. 경기 남부 서해안과 충북 중·남부, 경북 서부내륙 등에도 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다.

늦은 오후부터는 제주도에 비 또는 눈(제주도 산지 적설 1~5㎝)이 시작돼 내일 새벽까지 이어지겠다.

기온이 낮은 상태에서 비나 눈이 내리는 지역에서는 도로 살얼음(블랙아이스)과 빙판길이 나타나는 곳이 많겠다. 교량과 고가도로, 터널 입·출구 등을 지나는 출근길 차량은 감속 운행하고 안전거리를 충분히 확보해야 한다.

강풍특보가 발효된 강원 동해안·산지와 충남 서해안, 전남 해안 등은 밤까지 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 불겠다. 반면 건조특보가 내려진 강원 영동과 경북 북부 동해안·북동산지는 대기가 매우 건조해 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다.

이번 추위는 내일(25일) 아침 최저기온이 영하 8도에서 영상 3도까지 떨어지며 절정을 보인 뒤, 목요일인 모레(26일) 낮부터 평년 기온(최고 12~18도)을 회복할 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지