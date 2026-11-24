6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태를 수습하는 과정에서 투표록과 개표상황표를 위·변조하고, 실시간 투표율을 허위 입력한 혐의를 받는 중앙선관위 등 각급 선관위 소속 직원들이 23일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

6·3 지방선거 당시 개표상황표를 숨기고 위조해 실제 개표 결과를 바꾼 혐의를 받는 선거관리위원회 직원 1명이 24일 구속됐다. 특검팀 출범 이후 78일 만에 확보한 첫 신병이지만, 함께 청구된 나머지 7명의 구속영장은 모두 기각됐다.

서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 전날 중앙선관위 소속 3명과 시도선관위 소속 5명 등 총 8명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다. 재판부는 이 가운데 시도선관위 직원 이모씨에 대해서만 “증거 인멸의 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 이씨는 선거 개표상황표를 은닉·위조한 혐의(공문서위·변조, 위조공문서행사, 직무유기, 위계에 의한 공무집행방해)를 받는다.

반면 실시간 투표율을 허위로 입력하고 투표록을 위·변조한 혐의를 받는 나머지 피의자 7명의 영장은 모두 기각됐다. 이 부장판사는 이들 7명에 대해 “구속의 필요성 및 상당성을 인정하기 어렵다”고 판단했다.

◆ 출범 78일 만의 첫 신병 확보…‘윗선’ 수사에는 제동 우려

선관위특검은 지난 9월 7일 출범한 지 78일 만에 처음으로 피의자 신병을 확보하는 성과를 냈다. 그러나 영장을 청구한 주무관 및 계·과장급 직원 8명 가운데 1명만 구속되면서, 향후 수사를 통해 ‘윗선’ 개입 여부를 밝히는 데 난항이 예상된다는 관측이 나온다.

앞서 특검팀은 지난 18일 이들에게 공전자기록 등 위작 및 행사, 공문서 위·변조 및 행사, 직권남용권리행사방해 등의 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다. 특검은 선관위 직원들이 6·3 지방선거 당시 투표자 수를 잘못 입력한 사실을 알고도, 정식 보고나 승인 절차 없이 임의로 수치를 수정한 것으로 보고 있다. 선거 당일 투표 진행 경과와 투표용지 교부 내역 등을 기록하는 핵심 공문서인 투표록을 사후에 위·변조한 정황도 포착됐다.

◆ 특검 “조직적 범행 기각 납득 어려워”…영장 재청구 검토

특검팀은 이번 영장심사에서 선관위 직원들이 최근 특검 조사 내용과 현황을 내부에 실시간으로 공유하며 증거를 인멸하려 했다는 점을 강조했으나 재판부를 설득하지 못했다. 법원은 피의자 대부분이 사실관계를 인정하면서도 공모 관계와 범죄 성립 여부를 두고 법리적으로 다투고 있어, 현 단계에서 구속할 경우 방어권을 지나치게 제한할 수 있다고 본 것으로 해석된다.

특검팀은 기각 사유를 면밀히 분석한 뒤 영장 재청구에 나설 방침이다. 특검팀 관계자는 “법원은 상급자의 가담 여부 등 실체적 진실을 숨기는 피의자들에 대해서도 사실관계를 인정했다는 이유 등을 들어 영장을 기각했다”며 “추후 상급자를 포함해 구속영장 재청구를 적극 검토할 예정”이라고 밝혔다.

이어 이 관계자는 “중앙선관위부터 각 지역선관위로 이어지는 조직적 범행에 대해 영장을 일괄 기각하고 개표상황표 위조에 대해서만 발부한 것은 범행의 중대성이나 죄질에 비춰 납득하기 어렵다”고 덧붙였다. 특검 측은 실시간 투표율 조작이 유권자의 투표 결정에 영향을 미쳤고, 위·변조된 투표록 역시 국회와 진상규명위원회, 선거소청 등에 인용돼 파장이 컸다는 입장이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지