60세 여성은 일주일째 배가 아팠다. 참기 어려운 정도는 아니었다. 메스꺼움이 이어져 응급실을 찾았다. 원인은 CT를 찍고서야 드러났다. 길이 4cm 생선 가시가 위벽을 뚫고 간까지 박혀 있었다. 여성은 응급수술을 받았지만 이틀 뒤 패혈성 쇼크로 숨졌다.

생선을 먹고 난 접시에 가시와 뼈가 남아 있다. 가시를 삼키고도 모르고 지나가는 경우가 있고, 드물게 위장관 벽을 뚫고 간까지 파고들어 심각한 합병증을 일으킬 수 있다. 기사 특정내용과 무관. 위키미디어

루벤 E. 디아스 사마다(Ruben E. Diaz Samada) 연구진은 지난 21일 국제 의학 학술지 큐레우스(Cureus)에 이 증례를 보고했다.

여성은 당뇨병과 고혈압을 앓고 있었다. 병원에 오기 일주일 전부터 배 전체가 조금씩 아프고 메스꺼웠고, 통증은 서서히 심해졌다. 배를 다친 적은 없었다.

응급실 도착 당시 맥박이 평소보다 빨랐고, 배를 눌렀다 뗄 때 약한 통증이 있었다. 몇 시간 만에 상태가 나빠졌다. 염증을 나타내는 백혈구 수치가 올랐고 고열이 났다. 콩팥 기능이 떨어졌고 혈액은 산성으로 기울었다.

복부 CT에서는 위 아랫부분인 전정부 벽을 관통한 가늘고 뾰족한 물체가 보였다. 배 안에는 공기와 체액이 비정상적으로 고여 있었다. 의료진은 위에 구멍이 나 배 안에 감염이 생겼다고 판단하고 바로 수술에 들어갔다.

◆구멍은 막혀 보였지만 배 안은 이미 고름

배를 열자 복강 전체에 고름이 퍼져 있었다. 간 왼쪽 부분은 위에 단단히 들러붙어 있었다. 붙은 조직을 떼어내자 1cm 크기의 간 농양이 나왔고, 그 안에 4cm 생선 가시가 박혀 있었다.

농양이 간 왼쪽에 생긴 것은 위치 때문이다. 위 전정부와 간 왼쪽은 서로 맞닿아 있어, 위벽을 뚫고 나온 가시가 곧바로 간으로 들어가기 쉽다. 해외 문헌에서도 위 천공으로 생긴 간 농양은 주로 간 왼쪽에서 발견된다.

의료진은 출혈을 줄이려고 주변 간 조직을 최대한 건드리지 않고 가시를 뺐다. 고름을 빼내고 복강을 씻은 뒤 배액관을 넣었다. 위벽 구멍은 이미 막힌 것으로 보여 따로 꿰매지 않았다.

가시를 뺀 뒤에도 감염은 잡히지 않았다. 수술 뒤 혈압이 계속 떨어졌고 고열과 심한 대사성 산증이 이어졌다. 의료진은 강한 항생제와 승압제를 쓰고 인공호흡기를 달았지만 상태는 나아지지 않았다.

여성은 수술 이틀 뒤 숨졌다. 사인은 복강 전체로 번진 복막염에 따른 패혈성 쇼크로 추정됐다. 증상만으로는 몸속 상태를 알기 어려웠다. 위에 난 구멍을 주변 조직이 덮으면 통증이 약하게 나타날 수 있고, 그사이 배 안에서는 감염이 퍼진다.

생선 가시로 위장에 구멍이 난 환자는 가시를 삼킨 사실을 기억하지 못하는 경우가 많고, 증상도 흔한 복통과 구별하기 어렵다.

◆엑스레이로 가시 찾는 비율 32%…천공 의심되면 CT

생선 가시를 삼킨 사람 대부분은 수술까지 가지 않는다.

유럽소화기내시경학회(ESGE) 지침에 따르면 삼킨 이물질의 80~90%는 저절로 몸 밖으로 나가고, 10~20%는 내시경으로 꺼낸다. 끝이 날카로운 생선 가시는 사정이 다르다. 식도나 위, 장 벽에 박히면 조직을 상하게 하고 구멍을 낼 수 있다.

엑스레이에 잘 찍히지 않는 점도 문제다. 홍콩 연구진은 생선 가시를 삼켰다며 병원을 찾은 358명 가운데 310명의 목 엑스레이와 내시경 결과를 비교했다. 엑스레이가 실제 가시를 찾아낸 비율(민감도)은 32%, 가시가 없는 사람을 가려낸 비율(특이도)은 91%였다. 가시가 있는 환자 3명 중 2명 이상을 엑스레이가 놓친 셈이다.

국내에서도 같은 한계가 확인됐다. 대한영상의학회가 발행하는 학술지 KJR에 실린 62세 남성의 사례에서 생선 가시는 복부 엑스레이에 희미하게 보였다.

조영증강 CT에서는 위 속 가시가 뚜렷하게 확인됐다. ESGE는 천공처럼 수술이 필요할 수 있는 합병증이 의심되면 CT를 찍으라고 권고한다. 위에 남은 날카로운 이물질은 24시간 안에 내시경으로 꺼내라고 권한다.

◆목에 걸린 가시, 밥으로 넘기면 더 깊이 박힌다

한국소비자원은 소비자안전주의보에서 생선 가시가 목에 걸렸을 때 밥을 통째로 삼키거나 김에 밥을 싸서 먹지 말라고 당부했다.

밥 같은 고체 음식이 가시를 더 깊이 박아 염증을 일으킬 수 있어서다. 손이나 핀셋으로 억지로 빼려다 목 점막에 상처를 낼 수도 있다.

생선 가시가 위벽을 뚫고 들어가 간에 농양이 생긴 상태를 재현한 이미지. AI 생성 이미지

가시가 걸린 느낌이나 통증이 계속되면 병원에서 확인하는 게 안전하다. 침이나 물을 삼키기 힘들거나, 숨쉬기 어렵거나, 열이 나면 바로 응급실로 가야 한다.

삼킨 기억이 없어도 마찬가지다. 이유 모를 복통이 계속되거나 심해지고 열이나 빠른 맥박이 함께 나타나면 진료를 받아야 한다. 이번 사례처럼 통증이 약해도 배 안에 심각한 문제가 있을 수 있다.

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