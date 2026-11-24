6·3 지방선거 당시 실시간으로 투표율을 허위로 입력하고 투표록을 위·변조한 혐의를 받는 선거관리위원회 직원 1명만 24일 구속됐다.



서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 전날 중앙선관위 소속 3명 및 시도선관위 소속 5명 등 8명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 이 중 1명에 대해 "증거 인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

투표용지 부족 사태가 발생한 6·3 지방선거 관련 실시간 투표율 허위 입력 등의 혐의를 받고 있는 중앙선관위 등 각급 선관위 소속 직원들이 지난 23일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합뉴스

구속영장이 발부된 이모씨는 시도선관위 소속 직원인 것으로 파악됐다.



이씨는 선거 개표상황표를 은닉하고 위조한 혐의를 받는다.



나머지 피의자 7명에 대한 특검의 구속영장 청구는 기각됐다.



이종록 부장판사는 이들에 대해 "구속의 필요성 및 상당성을 인정하기 어렵다"고 판단했다.



선관위특검은 지난 9월 7일 출범 후 78일 만에 첫 신병 확보에 성공했다.



앞서 특검팀은 지난 18일 선관위 직원 8명에 대해 공전자기록 등 위작 및 행사, 공문서 위·변조 및 행사, 직권남용권리행사방해, 직무유기 등 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다.



영장이 청구된 선관위 직원들은 6·3 지방선거 당시 실시간 투표율을 허위로 입력하거나 선거 종료 후 투표록과 개표상황표를 위·변조한 혐의를 받는다.



이들은 주무관, 계·과장급 직원으로 일부는 여러 사건에 중복으로 관여한 것으로 알려져 있다.



특검은 이들이 투표자 수를 오입력한 것을 알면서도 절차에 따라 보고나 승인을 거치지 않고 임의로 수정했다고 판단했다.



선거 당일 투표소의 투표 진행 경과와 투표용지 관리와 교부 등을 기록하는 중요 공문서인 투표록을 사후에 위·변조한 정황도 포착됐다.



한편 최근 특검 조사를 받은 한 선관위 직원은 조사 내용과 현황 등을 선관위 내부에 실시간으로 공유한 것으로 전해졌다.



특검팀은 이날 구속영장심사에서 선관위 직원들이 조사 내용을 공유해 증거를 인멸하려는 정황을 파악했다며 구속 수사 필요성을 강조한 것으로 알려졌다.



특검팀은 구속영장이 기각된 피의자들에 대해서 기각 사유를 검토한 후 영장 재청구를 검토할 계획이다.

<연합>

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