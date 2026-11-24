100억원대 회삿돈을 횡령한 혐의로 경찰 수사를 받다 해외로 도피한 노래방기기 업체 ‘금영엔터테인먼트’ 김모 회장이 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 붙잡혔다. 경찰은 김 회장의 국내 송환을 추진하고 있다.

100억원대 회삿돈을 횡령한 혐의로 경찰 수사를 받다 해외로 도피한 노래방기기 업체 ‘금영엔터테인먼트’ 김모 회장이 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 붙잡혔다. 사진=연합뉴스

23일 경찰청에 따르면 김 회장은 최근 두바이에서 불법체류 사실이 드러나 출입국 당국 시설에 수용됐다. 경찰 관계자는 “이르면 다음달 국내 송환을 추진하고 있다”며 “당국과 협의를 진행 중인 상황”이라고 말했다.

경찰에 따르면 김 회장은 전·현직 직원들이 차린 외부 업체를 통해 기술 사용료 명목으로 회사 자금을 개인 계좌나 자신이 대표로 있는 다른 회사로 빼돌린 혐의를 받는다. 경찰은 김 회장이 100억원 규모 회삿돈을 횡령한 것으로 보고 있다.

김 회장은 2021년 말 경찰의 소환 조사에 수차례 불응하고 해외로 도피했다. 경찰은 이듬해 김 회장에 대한 체포영장을 발부받고 그의 여권을 무효화했다. 인터폴(국제형사경찰기구)에도 적색수배를 요청했다.

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