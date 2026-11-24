[권준영의 머니볼]은 스포츠를 경기장 안의 스코어만으로 읽지 않는다. 선수와 팬, 기업과 자본, 기술과 시장이 얽혀 움직이는 스포츠 산업의 흐름을 데이터와 수치로 들여다본다. IT·인공지능(AI) 융합부터 스포츠 금융, 생활체육, 시니어 스포츠까지 전통적인 스포츠의 경계를 넘어 커지는 새로운 시장을 좇는다. 숫자에 담긴 돈의 흐름을 따라 스포츠 산업의 판이 어떻게 움직이는지 읽고, 그 변화가 만들어갈 스포츠의 ‘다음’을 짚는다.

골프를 치기로 마음먹은 뒤 골퍼가 가장 먼저 마주하는 현실은 코스의 난도나 자신의 실력이 아니라 라운드에 들어갈 비용이다. 같은 골프를 즐기더라도 어느 나라에서 라운드하느냐에 따라 비용 부담은 크게 달라진다. 한국 골퍼들이 일본 골퍼들보다 한 번 라운드할 때 약 3.9배 많은 비용을 부담한다는 조사 결과가 나왔다.

위 사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. Open AI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

2025년 한국·일본의 골프 인구 지표 비교(위쪽)와 2015~2025년 양국의 골프 인구 추이. 한국레저산업연구소 제공

24일 한국레저산업연구소(소장 서천범)가 발표한 ‘한국과 일본의 골프장산업 비교’ 자료에 따르면 2025년 한국 골프 인구는 499만명으로, 일본의 360만명보다 139만명 많은 것으로 집계됐다. 한국 골프 인구는 2019년 470만명에서 2021년 569만명으로 늘어난 뒤 2025년 499만명으로 감소했다. 일본도 같은 기간 580만명에서 560만명, 360만명으로 줄었다. 코로나19 시기 급증했던 골프 인구가 양국 모두 감소세로 돌아섰지만, 한국은 여전히 일본보다 많은 골퍼를 보유하고 있다.

2021년 정점과 비교하면 한국 골프 인구는 70만명, 일본은 200만명 하락했다. 일본의 감소 폭이 한국보다 세 배 가까이 컸다. 다만 한국의 499만명은 대한골프협회(KGA)가 추산한 골프장 이용 인구로, 일본의 360만명과는 조사·추계 방식에 차이가 있을 수 있다.

골프 인구와 달리 실제 필드 이용 빈도는 일본이 앞섰다. 2025년 한국 골퍼의 연간 골프장 이용 횟수는 평균 9.4회였지만 일본은 16.9회였다. 일본 골퍼가 한 해 7.5회 더 라운드한 것이다. 한국은 2023년보다 0.6회 늘었고 일본은 0.4회 줄었지만, 여전히 격차가 크다. 한국은 골프 인구 규모에서 일본을 앞섰지만, 골퍼 한 명이 실제 필드에서 보내는 시간은 일본보다 적었다.

골프장 이용료의 기본이 되는 그린피부터 양국의 차이는 뚜렷했다. 2026년 5월 기준 한국 대중형 골프장의 주중 평균 그린피는 16만7600원으로, 일본의 5957엔(보고서 원화 환산액 약 5만5800원)보다 세 배가량 높았다. 가격 상승 속도도 달랐다. 2016년부터 2026년 5월까지 한국의 주중 그린피 인상률은 40.1%에 달한 반면 일본은 4.5%에 그쳤다. 한국 골퍼들이 일본보다 비싼 그린피를 부담하는 데 그치지 않고, 지난 10년간 가격 상승의 부담도 훨씬 크게 떠안은 것이다.

한국의 주중 그린피는 2023년 평균 17만2100원에서 2026년 5월 16만7600원으로 2.6% 하락했다. 코로나19 특수 이후 골프장 이용 수요가 조정되면서 그린피도 정점을 지나 내려오는 흐름이다. 다만 최근 하락 폭은 지난 10년간 누적된 인상률에 비하면 제한적이다.

카트비와 캐디피를 포함하면 실제 라운드 비용의 격차는 더욱 선명해진다. 1인당 주중 총이용료는 한국이 평균 22만8900원, 일본은 5만9300원으로 집계됐다. 그린피뿐 아니라 카트와 캐디 이용료에서도 양국의 요금 체계가 달라지면서 골퍼가 최종적으로 지불하는 금액에 상당한 차이가 발생했다.

일본 골프장의 90% 이상은 노캐디 방식으로 운영된다. 캐디를 이용하더라도 1인당 3000~4000엔을 내는 방식이 일반적이다. 수도권을 벗어난 일본 골프장 상당수는 별도 카트비도 받지 않는다. 반면 한국은 캐디 동반제가 보편적이다. 한국은 카트비와 캐디피를 팀 단위로 부과하는 경우가 일반적이고, 일본은 1인당 요금을 기준으로 계산하는 방식이 보편적이다. 골프장 운영 방식과 요금 부과 관행의 차이가 골퍼가 실제 지불하는 금액에도 반영된다.

골프장 산업의 외형만 보면 양국의 시장 규모는 비슷하다. 2025년 한국 골프장 시장 규모는 그린피와 카트비, 식음료비, 캐디피를 합쳐 8조6226억원으로 추산됐다. 일본은 8조7853억원으로 한국보다 1.9% 컸다. 한국은 코로나19 특수에 힘입어 2022년 시장 규모가 9조4968억원으로 정점을 찍었다. 이후에도 2022년부터 2024년까지 3년 연속 일본을 앞섰지만, 2025년 일본이 다시 한국을 추월했다.

2019~2025년 한국·일본 골프장 시장 규모 추이 비교(위)와 2015~2025년 양국 골프장 주중 그린피 추이 비교. 한국레저산업연구소 제공

캐디피를 제외하면 시장 규모의 차이는 더 벌어진다. 한국 골프장 시장 규모는 6조8981억원으로 일본보다 21.5% 작았다. 한국은 캐디 대부분이 개인사업자로 활동해 캐디피가 골프장 매출에 포함되지 않는 반면, 일본은 캐디가 골프장 직원인 경우 캐디피가 매출에 반영된다. 같은 캐디 이용료라도 사업자와 회계 처리 방식에 따라 골프장 매출에 잡히는 범위가 다른 것이다. 캐디피를 포함한 전체 이용 지출과 골프장 자체 매출을 구분해 볼 필요가 있는 이유다.

국내 골프장 이용료 부담은 해외 골프여행 수요와도 맞물려 있다. 골프 예약 플랫폼 ‘엑스골프’(XGOLF)를 운영하는 ‘쇼골프’에 따르면 2026년 1~10월 일본 라쿠텐 연계 골프장 예약 건수는 전년 동기보다 32.5% 증가했다. 쇼골프가 운영하는 일본 가고시마 사츠마 골프·온천리조트의 같은 기간 예약 건수도 체크인 월 기준 65.4% 늘었다. 국내 골퍼들이 일본 골프 상품을 선택하는 사례가 늘고 있음을 보여주는 수치다. 다만 두 수치는 쇼골프가 취급하는 상품의 예약 실적으로, 일본 전체 골프장 예약 시장의 증가율을 의미하지는 않는다.

한국은 일본보다 많은 골프 인구를 보유했지만 개인별 라운드 횟수와 가격 경쟁력에서는 뒤처졌다. 골프장 시장 규모도 캐디피를 포함하면 비슷하지만, 이를 제외하면 일본과의 격차가 뚜렷해진다. 골프 인구를 실제 이용으로 연결하고 국내 골퍼의 비용 부담을 낮추는 일이 국내 골프장 산업의 과제로 남았다.

서천범 한국레저산업연구소장은 “국내 골프장 산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 골프 비용을 낮춰 골프 인구 감소를 억제해야 한다”며 “현재의 고비용 구조가 지속될 경우 해외 원정 골프 증가에 따른 외화 유출과 국내 골프장 산업 발전 저해로 이어질 것”이라고 지적했다.

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