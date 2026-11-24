마흔한 살의 도전은 끝나지 않았다. 두 차례 아시안게임에서 은메달에 머물렀던 한국 브레이킹의 전설 ‘홍텐’ 김홍열(도봉구청)이 마침내 아시아 정상에 섰다. 세계 무대를 세 차례 제패했던 베테랑은 자신보다 스무 살 어린 세계랭킹 2위마저 꺾으며 나이는 숫자에 불과하다는 사실을 춤으로 증명했다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 은메달리스트 ‘홍텐’ 김홍열. 대한체육회 제공

김홍열은 23일 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움에서 열린 2026 세계댄스스포츠연맹(WDSF) 아시아 브레이킹 선수권대회 남자부 결승에서 세계랭킹 2위 왕루이먀오(21·중국)를 라운드 점수 3-0(5-2 4-3 7-0)으로 꺾고 우승했다.

마지막 라운드에서는 심판 7명 모두 김홍열에게 표를 던졌다. 결승에 앞서 열린 준결승에서는 팀 동료 오철제(도봉구청)를 3-0으로 제압했다. 오철제는 남자부 4위로 대회를 마쳤다.

이번 우승은 아시안게임에서 두 차례 연속 은메달에 머문 아쉬움을 털어냈다는 점에서도 의미가 크다. 김홍열은 2022 항저우 아시안게임과 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 잇달아 은메달을 목에 걸었다. 특히 아이치·나고야 대회 결승에서는 일본의 나카라이 시게유키(24)에게 패해 금메달을 놓쳤다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 은메달리스트 ‘홍텐’ 김홍열. 대한체육회 제공

아시아선수권에서도 한 단계 도약했다. 2023 항저우 대회에서 동메달을 획득했던 김홍열은 이번 홍콩 대회에서 금메달을 차지하며 아시아 정상에 올랐다.

1984년생인 김홍열은 브레이킹 선수로는 적지 않은 나이에도 세계 무대에서 경쟁력을 이어가고 있다. 브레이킹은 고난도 회전과 점프, 순간적인 균형 감각을 요구하는 종목인 만큼 체력과 신체 부담이 크다. 그럼에도 김홍열은 오랜 선수 생활에 안주하지 않고 새로운 세대의 기술과 스타일을 받아들이며 자신의 춤을 발전시켜 왔다.

그의 이력은 이미 세계 브레이킹 역사에 뚜렷한 발자취를 남겼다. 레드불 비씨원 월드파이널에서 2006년과 2013년, 2023년 세 차례 우승했고, 2024 파리올림픽에도 출전했다. 오랜 시간 정상급 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로 여전히 젊은 선수들과 어깨를 나란히 하고 있다.

김홍열은 이번 우승으로 다가오는 세계선수권을 향한 자신감도 얻었다. 그는 “아시안게임에서 연속 은메달에 그치며 아쉬움이 컸다. 이번 아시아선수권에서 금메달을 목에 걸어 정말 기쁘다”며 “나이는 숫자에 불과하다는 것을 앞으로 제 춤과 경기로 보여주고 싶다”고 말했다.

이어 “오랫동안 브레이킹을 해왔지만 여전히 세계 최고 선수들과 경쟁할 수 있다는 것이 나에게 큰 의미가 있다”며 “우승에 만족하지 않고 다가오는 세계선수권에서 더 좋은 모습을 보여주겠다”고 각오를 밝혔다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 브레이킹댄스 국가대표 권성희 선수. 대한체육회 제공

여자부에서는 권성희(도봉구청)가 동메달을 획득했다. 권성희는 동메달 결정전에서 중국의 린쯔톈을 3-0으로 꺾었다.

김홍열과 권성희는 29일 국가대표 선발전인 브레이킹 K 시리즈 파이널에 출전한 뒤 다음 달 4일 프랑스 파리에서 개막하는 세계선수권대회에 나선다.

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