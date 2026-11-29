“자율주행을 시작합니다.”

늦은 밤 고속도로를 달리는 대형트럭에선 운전대가 스스로 움직인다. 운전석에 앉은 안전요원은 개입하지 않고 지켜보기만 한다. 물류센터 상·하차 도킹부터 복잡한 도심 도로, 톨게이트와 고속도로까지 전 구간에서 운전자 개입이 필요 없는 수준의 레벨 4 자율주행이 이뤄지고 있기 때문이다.

그동안 자율주행 기술의 스포트라이트는 도심을 누비는 무인 로보택시나 승용차에 집중됐다. 그러나 최근에는 물류업계의 운전 인력 부족 문제를 해결할 대안으로 대형 화물트럭의 자율주행 기술이 주목받고 있다. 화물 운송시장은 팽창하고 있는데 운전기사 고령화와 신규 인력 유입 감소로 인력난이 심화하고 있어서다.

◆인력난·고비용 이중고… 자율주행이 해법



26일 한국교통연구원과 국제도로운송연맹(IRU)의 분석에 따르면 지난해 국내 대형 화물차 기사의 평균 연령은 58.7세까지 치솟았다. 50세 이상 운전자 비중이 80%에 육박하는 반면 40세 미만은 3%대에 불과하다. 수억원에 달하는 화물차 초기 진입 비용과 고된 야간·장거리 운행 탓에 사실상 청년층 유입이 막힌 구조 때문이다. 이대로라면 2035년에는 국내 화물 운송 운전자 부족률이 32.9%까지 치솟을 전망이다. 트럭 10대 중 3대는 운전할 사람이 없다는 뜻이다.

여기에 치솟는 유가와 운송비의 약 35.8%를 차지하는 인건비 부담은 물류사들을 벼랑 끝으로 내몰고 있다. 2∼4%대의 마진율로 버티는 물류산업에서, 대형 화물차 중심의 미들마일(Hub-to-Hub·중간 물류) 자율주행은 선택이 아닌 생존을 위한 해법으로 떠올랐다.



전문가들은 미들마일 간선 수송이 보행자와 자전거가 뒤엉키는 복잡한 도심에 비해 자율주행 기술 구현이 훨씬 용이하다고 본다. 정해진 물류 거점을 반복 주행하는 특성상 데이터 축적이 빠르고, AI의 정속 주행과 최적 가·감속 제어를 통해 연료비를 아낄 수 있다. 전체 교통사고 원인의 92%를 차지하는 운전자 과실을 원천 차단해 대형 참사를 막는 효과도 크다.

라이드플럭스의 자율주행트럭이 상하차 플랫폼에 도킹하는 모습. 라이드플럭스 제공

◆도심·장거리 달리는 K-자율주행 트럭



국내 자율주행 스타트업인 라이드플럭스는 국내 최초로 도심 구간 대형 트럭 운행 허가와 자율주행 화물 유상운송 허가를 잇달아 거머쥐었다. 지난 7월부터는 서울 동남권물류단지에서 진천 메가허브터미널을 잇는 롯데글로벌로지스 노선(왕복 224㎞)과 군산항∼전주·대전 한진 노선(116㎞) 2곳에서 고객 물량을 유상운송 중이다. 물류센터 출발부터 도착까지 전 구간 자율주행이라는 기술력을 선보이며 글로벌 물류기업, 제조 화주, 택배사 등 10여개 기업과 추가 도입을 논의 중이다.

라이드플럭스의 자율주행트럭이 도심을 달리는 모습. 라이드플럭스 제공

또 다른 주자 마스오토는 현대모비스(제조), 롯데글로벌로지스·LX판토스(물류) 등과 구축한 ‘팀 코리아’ 체계로 해외 시장을 공략 중이다. 현재 미국 캘리포니아 롱비치항에서 앨라배마·조지아주를 잇는 약 3379㎞ 고정 노선에서 실제 화물을 운송하는 상업 운영 단계를 밟고 있으며 이는 고정 노선 기준 세계 최장거리 운영 사례다.



마스오토의 차별점은 카메라 기반 E2E(엔드투엔드) AI 기술이다. 차량 1대당 수억원이 드는 고가의 라이다(LiDAR)와 고정밀지도를 활용하는 기존 방식 대신 카메라 7대와 레이더 1대 등을 결합해 대당 1000만원선의 경제성을 확보했다. 마스오토는 기존 트럭에 그대로 설치할 수 있는 서비스를 무기로 내세우며 국내외 실주행 누적 데이터 2000만㎞를 돌파하기도 했다.

글로벌 완성차 업계도 발 빠르게 움직이고 있다. 현대자동차는 대형 트럭 대상 레벨 4 자율주행 기술과 상용 소프트웨어 중심 차량(SDV) 플랫폼을 결합한 양산형 로보트럭 개발에 속도를 내고 있다.



황봉하 현대차 상용&LCV사업전략팀장은 “상용차 자율주행은 사고 위험성, 인력 부족, 운행시간 제약이라는 업계의 구조적 과제를 해결할 수 있는 해법”이라며 “기존 차량 판매 위주의 일회성 매출에서 벗어나 소프트웨어와 관제, 물류 생태계를 아우르는 새 비즈니스 기회를 열고 있다”고 설명했다.



현대차는 2023년 북미 시장에서 수소전기트럭 엑시언트 기반 대형트럭 개념 검증(PoC) 실증을 진행한 데 이어 지난해 대형트럭 이중화(리던던시) 기술 선행 개발을 마쳤다.



올해 국내 대형트럭 실증과 시내버스 생태계 구축 협업을 본격화하고 있다. 앞으로는 양산 체제를 준비하고 성능과 안전성 검증을 거쳐 차종과 노선을 단계적으로 넓혀 갈 계획이다.



지역 거점에서의 실험도 활발하다. 대구광역시와 지능형자동차부품진흥원은 총 21.9㎢, 133.25㎞ 규모의 대구 자율주행 시범운행지구를 중심으로 물류 혁신의 테스트베드를 가동 중이다. 산업단지와 주요 물류 거점을 잇는 이 구간에서는 대형트럭의 미들마일 간선 운송뿐만 아니라 소형 트럭을 활용한 산단 간 화물 운송, 승합차 기반의 수요응답형(DRT) 생활물류 서비스 등이 추진된다.

◆“규제 완화·인프라 지원 뒤따라야”



자율주행 트럭의 실증과 상업 운행이 확대되고 있지만, 전국 단위의 물류망으로 상용화 범위를 넓히기 위해선 관련 규제 개선이 필요하다는 지적이 나온다. 현재 자율주행 화물차는 시범운행지구 내에서 노선별로 일일이 사전 주행과 현장 성능시험을 거쳐 유상운송 허가를 받아야 한다. 고속도로는 전국 단위로 시범운행지구가 지정됐지만, 물류센터와 맞닿은 인근 도심 도로는 여전히 규제에 묶여 있어 출발지부터 도착지까지 끊김 없는 운송을 가로막고 있다. 임종철 라이드플럭스 전략부문장은 “성능인증과 적합성 승인을 통해 임시운행 허가가 아닌 정식 차량으로 전국을 운행하게 되면 본격적인 상용화에 속도가 붙을 것”이라고 말했다.



사고 발생 시 책임 소재를 가릴 명확한 법적 기준과 자율주행 트럭 전용 보험 체계, 한 명의 관제사가 여러 대의 트럭을 동시에 관리하는 ‘1:N 원격관제’ 인력의 자격 기준 신설도 시급한 과제다.



조상우 국토교통부 자율주행정책과 사무관은 “그동안 노선 단위의 제한적 실증과 규제 탓에 해외 선도국과 기술 격차가 있었던 것이 사실”이라며 “원본 영상 데이터 활용 허용과 무인 자율차 안전운행 가이드라인 마련, 시·도지사의 시범운행지구 수시 지정 권한 확대 등 촘촘한 규제 개선을 통해 2029년 완전 무인화 시대를 앞당기겠다”고 말했다.



업계에서는 자율주행이 운전자의 일자리를 빼앗는 것이 아니라 기존 화물차 기사를 원격관제사로 전환하는 또 다른 기회가 될 수 있다고 보고 있다. 인력 공백이 커진 물류 현장에서 재교육 체계와 수요 기업에 대한 도입 지원, 지속적인 AI 연산 인프라(GPU) 지원이 뒷받침된다면 새로운 일자리와 산업 생태계가 열릴 것이라는 기대가 나온다.

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