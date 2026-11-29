대형 화물차 자율주행 상용화는 한국만의 과제가 아니다. 26일 업계에 따르면 글로벌 자율주행 트럭 시장은 2025년 429억달러에서 2034년 1077억달러로 연평균 11% 성장하며 전체 화물 운송 시장(연평균 4.1%)보다 2.7배 빠르게 커질 전망이다. 주요 물류 대국들은 이미 ‘무인 트럭’ 시장을 선점하기 위한 속도전에 돌입했다.



세계 최대 육상 물류 시장인 미국은 자율주행 트럭 분야의 선두 주자다. 오로라, 코디악 로보틱스, 토크 로보틱스 등 유력 기업들이 광활한 대륙 간선도로를 무대로 상용화에 속도를 내고 있다. 특히 선두 업체인 오로라는 2030년까지 3만대 규모의 자율주행 트럭을 실제 상업 운행에 투입한다는 목표를 세웠다.



시장조사업체 프로스트앤설리번은 레벨 4(운전자 개입이 필요 없는 수준) 자율주행 트럭이 2030년까지 미국 일반 화물 수송량의 약 6.4%를 처리하며 총 47억5000만달러의 비용을 절감할 것으로 내다봤다. 일일 11시간으로 제한된 운전자 주행시간 규제와 만성적인 구인난이 맞물리면서 미국 물류 업계에서는 자율주행 전환이 거스를 수 없는 흐름으로 자리 잡았다.



미국과 함께 자율주행 기술 ‘톱2’로 꼽히는 중국은 화물트럭 자율주행에서도 급성장하고 있다. 인셉티오, 플러스 등 주요 상용 자율주행 기업들이 고속도로와 물류 거점을 잇는 장거리 간선 노선에서 대규모 실증과 상용 운영을 확대하며 실제 화물 운송 데이터를 빠르게 축적하고 있다. 연구개발(R&D)부터 시범운행·규제 완화까지 정책과 산업계가 일사불란하게 움직이는 지원체제가 중국의 가장 큰 무기로 꼽힌다.



유럽 역시 인력 부족과 안전 규제 해소를 위해 자율주행 트럭 도입에 나섰다. 유럽연합(EU)은 일일 운전 상한이 9시간으로 미국보다 더 엄격해 물류 효율을 높이기 위한 기술 전환 압박이 거세다.



다만 국가마다 다른 국경 간 규제와 제도 차이 탓에 상용화 속도는 미국과 중국에 비해 다소 신중한 편이다.



막대한 자본과 정책 지원을 앞세워 글로벌 표준을 선점해 나가는 선진국과 비교하면 한국은 갈 길이 멀다.



조광래 마스오토 이사는 “미국과 중국 등 해외 기업들이 이미 무인 자율주행 트럭을 상용화하며 시장을 선점하고 있다”며 “국내 자율주행 소프트웨어 기술이 살아남지 못하면 결국 외국 기술에 하드웨어를 맞춤 제작하는 처지로 전락할 수 있어 기업 간 협업과 국가 차원의 제도·인프라 지원이 절실하다”고 강조했다.

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