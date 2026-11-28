“오늘이 ‘김치의날’이래요. 김장철도 돌아오고 냉장고 김치통도 비워야 하니 오랜만에 묵은지로 찌개나 끓여야겠어요.”



정부가 김치의 계승·발전을 위해 2020년 지정한 ‘김치의날’인 지난 22일 한 온라인 커뮤니티에 이러한 글이 올라왔다. 게시물에는 시간이 빠르다는 댓글과 김치의날이라는 기념일이 있는 줄 몰랐다는 반응이 이어졌다. 김장 문화에 관한 인식도 변화를 거듭하고 있다. 예전만큼 김치를 먹지 않아 필요한 만큼만 담글지 고민이라는 누리꾼이 있는가 하면, 완제품 김치를 사 먹은 지 오래됐다는 글도 눈에 띈다.

게티이미지뱅크 제공.

겨울철 대표적인 계절 풍속으로 여겨졌던 김장은 어떻게 달라지고 있을까. 한국농촌경제연구원(농경연)의 조사 등으로 김장 문화의 변화를 살펴봤다.



◆절임배추에서 완제품 김치로



농경연이 소비자패널 759명을 대상으로 진행한 ‘2016년 가구의 김장 수요와 채소 공급 전망’ 조사에 따르면 당시 4인 가족 기준 김장용 배추 소비량은 22.7포기로 전년(24.2포기)보다 줄었다. 절임배추를 선호한다는 응답은 51.4%로, 5년 전인 2011년(39%)보다 12.4%포인트 높아졌다. 배추를 직접 절이는 과정이 번거롭고 시간이 많이 걸린다는 점이 주요 이유였다. 김장을 이어가면서도 준비 과정의 수고를 덜려는 변화였다.



현재 김장하는 사람은 더욱 줄었다. 농경연이 엠브레인리서치와 함께 지난 10월 2~12일 전국 소비자패널 1000명을 대상으로 진행한 ‘2026년 소비자 김장 의향 및 주요 채소류 공급 전망’에서 김치를 직접 담그거나 가족·지인에게서 조달한다는 비중은 58.6%로 전년(64.1%)보다 5.5%포인트 줄었다. 반면 상품 김치 구매 비중은 35.9%에서 41.4%로 늘었다.



범위를 더 넓혀 2020년과 비교하면 직접 담금·지인 조달은 72.2%에서 58.6%로 감소했고, 상품 김치 구매는 27.8%에서 41.4%로 증가했다. 김치 조달에서 상품 김치가 차지하는 비중이 늘었다.



김장 의향에서도 변화가 확인된다. 올해 조사에서 ‘지난해와 비슷하게 담글 계획’은 67.8%, ‘지난해보다 적게 담글 계획’은 16.1%다. 김장 의향 감소 이유로는 ‘가족 수와 김치 소비량 감소’가 42.9%로 가장 많았고, ‘상품 김치 구매가 편리해서’가 14.3%다.



◆가족의 입맛 위해… 이어지는 김장



김장을 하는 사람들이 줄고 있지만 소량이라도 손수 담그는 사람들은 여전히 있다.



결혼 후 두 번째 김장철을 맞은 경기 거주 A씨는 직접 담근 김치의 맛을 경험해보고 싶어 배추 2~3포기를 담가볼 생각이다. 서울 구로구에 거주하는 B씨는 그동안 부모님이 김장을 해 보내줬지만, 담그기를 힘들어하는 데다 보내주는 양도 줄면서 직접 담그기로 했다고 전했다. 경기 용인의 주부 C씨는 자녀가 시판 김치를 잘 먹지 않아 입맛에 맞춰 김장을 담근다고 했다.



농경연의 올해 조사에서 김장을 직접 담근다는 응답자 총 383명이 가장 많이 선택한 이유는 ‘가족이 선호하는 입맛에 맞출 수 있어서(51.8%)’다. ‘상품 김치보다 원료 품질을 믿을 수 있어서’는 32.1%다. 가정 내 김치 소비량 감소와 편의성 추구가 김장 감소의 배경이라면, 가족의 입맛 고려와 재료 신뢰는 여전히 김장을 직접 담그는 이유로 자리한다.



◆소량 김장 수요에 발맞추는 유통가



유통업계는 소량 김장 수요에 맞춰 상품 구성을 다양화하고 있다. 이마트는 절임배추 7㎏과 양념 3㎏을 묶은 김장키트를, 롯데마트는 절임배추 5㎏과 양념 1.5㎏으로 구성한 간편 키트를 선보였다. 배민B마트도 해남 절임배추를 5㎏ 단위로 소포장해 사전예약 판매를 진행했다.



유통업계 관계자는 “가구 규모가 작아지고 김치 소비 방식도 다양해지면서 필요한 양만큼 구매하려는 수요가 늘고 있다”며 “소포장 제품과 온라인 판매 등 소비자의 선택지가 넓어지는 만큼 앞으로도 각 가정의 소비 특성에 맞춘 김장 관련 상품이 다양해질 것”이라고 말했다.

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