시험 부정행위 의혹을 받다 사망한 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고 이진우(32)씨의 책 구매자들이 손해배상 소송을 취하했다. 이씨의 책은 최근 중고거래 플랫폼에서 정가보다 높은 가격에 판매되는 현상도 벌어졌다.

23일 법조계에 따르면 이씨의 저서 ‘브레인 악셀’ 구매자 17명의 소송대리인은 지난 20일 서울중앙지법 민사18단독 재판부에 소 취하서를 제출했다. 이들은 지난 18일 이씨와 출판사를 대상으로 책값과 위자료 등을 청구하는 손해배상 소송을 제기했으나 19일 이씨가 사망하면서 소송을 이어갈 수 없게 됐다. 소장 부본이 송달되기 전 당사자가 사망하면 상속인 등이 소송을 이어받는 소송수계가 적용되지 않는다.

지난 19일 서울 강남구 한 스튜디오에서 열린 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 故 이진우 씨 수능 국어 실시간 공개 검증회에 자리가 비어 있다. 이날 이 씨는 공개 검증 현장에 불참했다. 뉴시스

한편 이씨의 사망 소식이 전해진 뒤 브레인 악셀의 중고거래 가격이 상승하는 현상도 나타났다. 이 책의 정가는 2만2000원이지만 이씨의 친필 사인이 담긴 책은 수십만원대 가격을 형성해 판매되는 일이 발생했다. 이씨의 의혹이 해소되지 않은 상황에서 서점들이 책 판매를 중단하면서 품귀 현상이 발생했다는 분석이다. 일부 구매자들은 “이 책이 AI(인공지능) 시대를 열었다”며 서사를 부여하고 있는 것으로 전해졌다.

이씨는 리트 만점을 받고 합격 수기에서 공부법을 밝힌 뒤, 올해 9월 이를 담은 브레인 악셀을 출간했다. 하지만 이씨가 대학수학능력시험과 리트 등에서 부정행위를 했다는 의혹이 불거졌고 이에 대한 고발이 잇따랐다. 이씨는 수능 당일인 지난 19일 직접 국어영역을 풀어보겠다고 공개 검증을 예고했지만 같은날 서울 강동구의 한 모텔에서 숨진 채 발견됐다.

경찰은 이씨가 사망했지만 관련 고발 사건을 공소권 없음으로 종결하지 않고 실체적 진실을 확인하기 위해 수사를 이어가고 있다.

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