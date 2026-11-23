서울교통공사 노동조합의 준법투쟁(태업)이 나흘째 이어진 23일 서울 지하철 출근길은 평소와 다르지 않았다.



공사에 따르면 이날 오전 9시쯤까지 준법투쟁에 따른 열차 지연이나 고장, 사고 등 특이상황은 발생하지 않았다. 공사 관계자는 “평소 월요일 출근길과 비슷한 상황”이라며 “아직 열차 지연이나 사고, 고장 등이 보고된 것이 없다”고 말했다.

지난 20일 서울 1호선 용산역에서 전철이 이동하고 있다. 뉴스1

이날 오전 8시쯤 지하철 2호선 왕십리역을 기준으로 열차 배차간격은 3∼5분 수준으로 평소와 비슷한 수준이었다. 을지로입구역 승강장에서 경광봉을 들고 승객들의 이동을 안내하던 역 직원은 “평상시와 다를 바 없다”며 “특별히 더 붐비거나 위험한 상황이 발생하는 것은 아니다”라고 설명했다.



공사 노조는 인력 감축 계획 철회와 안전 인력 충원 등을 요구하며 지난 20일부터 준법투쟁을 벌이고 있다. 조합원들이 안전 수칙과 운행 규정을 엄격하게 준수하는 방식으로 업무를 수행하면서 일부 열차의 운행이 지연될 가능성이 있다.



노사는 서울지하철 노조가 예고한 총파업을 하루 앞둔 24일 오전 10시부터 공사 본사에서 1노조(교통노조)·2노조(올바른노조)·3노조(통합노조)와 차례로 임금·단체협약 최종교섭에 나선다. 노조는 공사 인력 2212명 감축 계획 철회와 정부 지침에 따른 3.5% 임금 인상, 안전 업무 2인 1조 의무화를 위한 인력 충원 등을 요구하고 있다. 교섭이 결렬되면 3개 노조가 25일부터 무기한 총파업에 돌입할 방침이어서 출퇴근길 열차 운행 축소와 혼잡 등 시민 불편이 우려된다.



공사 관계자는 “공사는 전 열차의 정시 운행을 독려하고, 출퇴근 시간대 배차 간격을 조절하는 등 준법투쟁에도 시민 불편이 없도록 대응하고 있다”며 “파업으로 인한 불편이 야기되지 않도록 노조와 최종교섭에 성실히 임하겠다”고 말했다.

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