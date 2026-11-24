이재명 대통령이 강금실 전 법무부 장관을 국가정보원장 후보자로 지명하고 외교·통일부 장관을 함께 바꾸는 등 5곳의 수장을 교체하는 중폭 개각을 단행했습니다. 위성락 국가안보실장을 중심으로 한·미 공조에 힘이 실릴 전망입니다. 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에는 전직 변호사회장들이 공동성명으로 반발했고, 법원 내부에서는 법관 연판장도 거론됩니다.

혈액 재고가 적정 수준을 밑도는 날이 늘면서 환자 가족과 지인이 직접 헌혈자를 찾는 사례도 늘고 있습니다. 올해 1∼10월 지정헌혈은 지난해 같은 기간의 4배에 달했습니다. 정부는 생계급여 선정 기준을 2030년까지 기준 중위소득의 35%로 높이고, 위기가구에 30만원을 즉시 지원하는 ‘우선드림’을 신설하기로 했습니다. 오늘 뉴스 4컷입니다.

1.李, 국정원장에 강금실…외교·통일 등 5곳 중폭 개각

이미지=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

이재명 대통령이 23일 국가정보원장 후보자로 강금실 전 법무부 장관을 지명했습니다. 외교부 장관에는 임웅순 국가안보실 2차장, 통일부 장관에는 홍익표 전 청와대 정무수석을 발탁했습니다. 행정안전부 장관에는 한준호 더불어민주당 의원, 문화체육관광부 장관에는 강유정 청와대 수석대변인을 지명했습니다.

이종석 국정원장과 정동영 통일부 장관이 함께 교체 대상에 오르면서 위성락 국가안보실장을 중심으로 한·미 공조와 부처 간 정책 조율에 힘이 실릴 전망입니다. 청와대는 한·미동맹 강화와 한반도 평화 정착이라는 기존 기조를 유지하겠다고 밝혔습니다. 강 후보자는 임명되면 국정원 출범 이후 첫 여성 원장이 됩니다. 정보·방첩 전문성과 한·미 정보협력을 이끌 역량은 인사청문회 쟁점으로 꼽힙니다.

청와대는 참모와 여당 인사를 내각에 기용한 데 대해 국정의 속도와 실행력을 높이는 데 중점을 뒀다고 설명했습니다. 민주당은 외교·안보의 실용성과 전문성을 살린 인선이라고 환영했고, 국민의힘은 청와대와 여당 인사를 주요 부처 수장으로 옮긴 ‘회전문·보은 인사’라고 비판했습니다.

2.조희대 탄핵 추진에 법조계 반발…법관 연판장도 거론

전직 대한변호사협회장과 지방변호사회장 등 33명이 23일 공동성명을 내고 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 비판했습니다. 이들은 “선출된 권력이라 하더라도 헌법 위에 존재할 수 없다”며 구체적인 위법 사유와 객관적 근거를 충분히 검토하지 않은 채 정치적 이해관계에 따라 탄핵소추권을 행사해선 안 된다고 밝혔습니다. 사법부에도 공정하고 충실한 재판으로 국민의 신뢰에 부응하라고 주문했습니다.

강동원 전국법관대표회의 의장은 전날 법원 내부망에 한덕수 전 국무총리 사건의 일부 무죄 취지 파기환송 판결을 계기로 탄핵이 추진되는 데 우려를 표하며, 소추안이 의결되면 법관들도 행동에 나서야 한다는 뜻을 밝혔습니다. 일선 판사들의 호응과 함께 집단이기주의로 비칠 수 있다는 신중론도 나왔습니다. 30일 전국법관대표회의 정기회의를 앞두고 법원 내부에서는 전국 법관 연판장도 대응 방안으로 거론됩니다.

민주당 양부남 탄핵소추추진단장은 법원이 사태의 경위를 돌아보고 자성해야 한다며 법관들의 집단행동은 적절치 않다고 밝혔습니다. 법관들이 집단행동에 나서더라도 탄핵 추진을 중단할 일은 없다고 강조했습니다.

3.지정헌혈 1년 새 4배…환자 가족이 직접 ‘피 구하기’

경기 하남에 사는 조모(35)씨는 지난 9월 혈액암 치료를 받는 20년 지기를 위해 온라인 커뮤니티와 단체 채팅방에 지정헌혈을 요청했습니다. 수소문 끝에 실제 헌혈에 나선 사람은 조씨와 여자친구뿐이었습니다. 조씨는 “환자 곁을 지키기도 벅찬 가족이 필요한 혈액을 구할 사람까지 직접 찾아다녀야 한다는 점이 막막했다”고 말했습니다.

대한적십자사 혈액관리본부에 따르면 올해 1∼10월 특정 환자에게 혈액을 공급하기 위한 지정헌혈은 4만201건으로, 지난해 같은 기간(9965건)의 약 4배로 늘었습니다. 올해 1∼9월 전국 적혈구제제 보유량이 적정 기준인 5일분을 밑돈 날은 191일로, 9개월 만에 지난해 연간 미달 일수(116일)를 75일 넘어섰습니다.

온라인에는 지정헌혈에 사례금을 내걸고 도움을 청하는 글이 올라오고, 환자 측과 헌혈자를 연결하는 앱도 등장했습니다. 고재환 대한환자혈액관리학회장은 대학병원에서도 혈소판을 요청한 뒤 사흘을 기다리는 경우가 있다며, 저출생·고령화로 헌혈 가능 인구가 줄어드는 만큼 헌혈 참여를 늘리는 동시에 불필요한 수혈을 줄여야 한다고 강조했습니다.

4.생계급여 문턱 2030년 중위소득 35%로…위기가구엔 30만원 즉시 지원

정부가 23일 ‘제4차 기초생활보장 종합계획(2027∼2029년)’을 발표했습니다. 생계급여 선정 기준을 현행 기준 중위소득 32%에서 2028년부터 매년 1%포인트씩 올려 2030년 35%로 높입니다. 중증장애인 가구의 생계·의료급여 부양의무자 기준은 전면 폐지하고, 75세 이상 노인 가구에도 2030년까지 단계적으로 폐지하는 방안을 검토합니다. 노인 가구까지 확대되면 총 7만8000가구가 혜택을 받을 전망입니다.

복지 사각지대를 줄이기 위해 담당 공무원이 대상자 동의 없이 생계급여를 직권 신청할 수 있도록 합니다. 긴급한 위기에 놓인 가구에는 읍·면·동이 30만원을 즉시 지급하는 ‘우선드림’ 제도를 신설합니다. 기존 긴급복지 지원에는 약 3일이 걸렸습니다.

청년이 취업 등으로 소득이 늘어 의료급여 기준을 넘더라도 일정 기간 수급 자격을 유지하는 ‘자립이행 특례’도 도입합니다. 적용 기간으로는 3년이 거론됩니다. 부모와 따로 사는 19∼29세 청년 수급자에게 본인 몫의 급여를 별도로 지급하는 방안도 검토합니다.

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