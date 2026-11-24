안민석(사진) 경기도교육감이 올해 대학수학능력시험에서 불거진 인공지능(AI) 부정행위 사태를 계기로 현행 오지선다형 수능 체제가 수명을 다했다고 선언했다. 그는 초·중·고 교육과정과 대입 평가 방식의 대전환을 촉구했다.



안 교육감은 22일 자신의 블로그에 올린 ‘굿바이 수능! AI가 수능을 몇 초 만에 푸는 시대, 교육의 새판 필요’라는 제목의 글에서 “국가적 초비상 체제로 감독을 강화했지만 결국 AI 부정행위를 막지 못했다”며 “공정성이 훼손된 수능은 공정의 가치를 중시하는 한국 사회에서 이미 수명을 다했다”고 진단했다. 올해 수능에선 전국적으로 100건이 넘는 AI 활용 부정행위가 적발된 바 있다.



그는 내년에는 스마트안경보다 탐지가 어려운 콘택트렌즈형 기기까지 등장할 가능성을 언급하며 단속과 통제만으로는 모든 중·고교의 시험과 수행평가까지 지켜낼 수 없다고 지적했다. 이어 1995년 ‘5·31 교육개혁’ 이후 30년간 진행된 암기·주입식 교육, 오지선다형 평가와 결별해야 한다며 수능시험 설계자인 박도순 교수도 수년 전부터 수능 폐지를 주장했다고 덧붙였다.



안 교육감은 대입 제도 개편의 구체적 시간표로 ‘2032학년도 대입 논·서술형 전환’을 정부에 공식 제안했다. AI가 몇 초 만에 정답을 찾아내는 시대에 맞춰, 기계가 대체할 수 없는 인간 고유의 사고력과 역량을 대입의 새로운 기준으로 삼아야 한다는 취지다.



다만, 안 교육감은 최근 대학별 논술시험에서 적발된 AI 안경 부정행위 시도와 관련해선 구체적으로 언급하지 않았다. AI 활용으로 도래한 입시관리의 총체적 난국이라는 측면에선 말을 아낀 것이다. 이날 수능 개편 방향에 관해 묻는 세계일보 질의에는 “블로그에 올린 것까지만 말씀드린다”며 “내년 1월5일 대안을 (공식적으로) 발표할 예정이라 양해 바란다”고 답했다.



한편, 경기도교육청은 김현철 연세대 교수를 중심으로 전문가팀을 꾸려 ‘사람 중심 AI 시대 교육’을 구체화하고 있다. 핵심은 △깊이 읽고 질문하는 독서(Reading) △상상하고 공감하는 예술(Art) △협동하고 다시 일어서는 힘을 기르는 스포츠(Sports)를 결합한, 이른바 ‘RAS 교육’이다. 도교육청은 학생들의 RAS 활동 과정을 ‘AI 이음플랫폼’에 투명하게 기록·인증해 향후 입시 평가 자료로 활용하고, 내년부터 ‘경기 AX(AI 전환) 교육 대전환’을 본격적으로 진행할 방침이다.

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