카카오가 카카오모빌리티의 미국 증시 상장 문제를 놓고 2대 주주인 글로벌 사모펀드 운용사 TPG와 1조5000억원 규모의 국제중재 절차에 들어갔다.



카카오는 TPG 측 투자회사인 카키홀딩스와 모빌리티코인베스트가 카카오와 카카오모빌리티를 상대로 국제상업회의소(ICC) 국제중재법원에 중재를 신청했다고 23일 공시했다.



공시에 따르면 TPG는 지난달 29일 카카오가 ‘주주간 계약 및 관련 합의서’에 따른 카카오모빌리티의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 추진 의무를 위반했다며 의무 이행과 위약벌, 손해배상 등을 청구하는 중재를 제기했다. TPG는 중재비용 예납액 산정을 위한 ICC 사무국 요청에 따라 지난 20일 비금전적 청구를 포함한 전체 청구 가치를 11억달러(약 1조5000억원) 이상으로 추산해 통지했다. 이는 지난해 말 기준 카카오 자기자본(15조2249억원)의 9.85%에 해당하는 규모다.



앞서 TPG는 투자금 회수를 위해 보유 지분을 기초로 미국 증시 ADR 상장을 추진했지만 카카오 이사회가 반대하면서 갈등을 빚었다. 카카오 이사회는 지난 9월 해당 구조가 카카오와 다른 주주들의 이익에 부합하기 어렵다며 반대하기로 결의했다. 카카오는 “1조5000억원은 TPG가 일방적으로 산정한 추산금액으로, 당사는 해당 청구 및 금액의 타당성을 다투고 있으며 이를 모두 부인한다”고 밝혔다. 또 향후 중재 절차에서 TPG 측 주장의 부당성을 논리적으로 입증하며 적극적인 법적 대응에 나서겠다고 강조했다.

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