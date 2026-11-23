경북 경주시가 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 성공적인 추진을 위해 지역사회와의 소통을 강화하고 시민 의견을 사업에 반영하기 위한 협력체계를 구축했다.

경주시는 지난 20일 시청 알천홀에서 '신라왕경 핵심유적 복원·정비사업 자문위원 위촉식 및 사업보고회'를 열고 자문위원회를 공식 출범했다고 23일 밝혔다.

경주 대릉원 일대 전경. 경주시 제공

이날 행사에는 주낙영 경주시장과 김석기 국회의원, 임활 경주시의회 의장을 비롯 시도의원, 자문위원, 시민 등 100여 명이 참석했다.

시는 문화유산과 건축 분야 전문가, 전·현직 지방의원, 지역 문화기관 관계자 등 모두 17명을 자문위원으로 위촉했다.

자문위원회는 앞으로 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 홍보 방향을 비롯해 시민 소통 활성화와 지역사회 협력 방안 등에 대한 다양한 의견을 제시하는 역할을 맡는다. 이를 통해 사업 추진 과정에서 지역사회의 공감대를 넓히고 시민 참여를 확대한다는 방침이다.

이어진 사업보고회에서는 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업의 추진 경과와 주요 성과, 향후 추진계획 등을 공유했다.

주낙영 경주시장과 김석기 국회의원, 임활 경주시의회 의장이 20일 시청 알천홀에서 신라왕경 핵심유적 복원·정비사업 자문위원들과 기념촬영을 하고 있다.

신라왕경사업은 월성과 황룡사, 동궁과 월지 등 신라 왕도의 핵심유적 14곳을 복원·정비해 천년고도 경주의 역사적 가치를 되살리고, 소중한 문화유산을 미래 세대에 온전히 전승하기 위해 추진하는 국가적 사업이다.

김석기 국회의원은 "신라왕경사업은 신라의 역사와 문화를 세계에 알리는 국가적 과제로, 이번 행사가 경주의 역사문화적 위상을 높이고 관광과 지역경제에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

주낙영 경주시장은 "자문위원회가 시와 시민을 잇는 가교 역할을 해주길 바라며, 시도 지역사회와 힘을 모아 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.

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