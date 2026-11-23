경주문화관1918에서 열린 겨울 야간축제 '윈터포차라이트 in 경주'에 사흘간 1만 8000명이 방문하는 등 성황리에 펼쳐졌다.

경북 경주시는 지난 20~22일까지 사흘 간 (재)경주화백컨벤션뷰로 주관으로 '2026 윈터포차라이트 in 경주'를 개최했다고 23일 밝혔다.

경주문화관1918에서 열린 '2026 윈터포차라이트 in 경주' 행사장이 방문객들로 붐비고 있다. 경주시 제공

행사장에는 음식 부스 13개와 주류 부스 2개 등 모두 15개 부스를 운영했다. 부스는 모두 경주 지역 업체가 맡아 지역 특색을 살린 먹거리와 주류를 선보였다.

관람객이 함께 춤추고 노래하는 '추억의 나이트'와 '댄스 챌린지'를 비롯 '다 함께 떼창' 등 다채로운 참여형 프로그램도 진행했다.

특히 21일에는 행사장에 인공눈을 뿌리는 '첫눈 이벤트'가 펼쳐져 관람객들의 호응을 얻었다.

주낙영 경주시장(가운데)이 '2026 윈터포차라이트 in 경주' 행사장에서 방문객들과 기념촬영을 하고 있다.

'2026 윈터포차라이트 in 경주'에서 '첫눈 이벤트'가 열려 인공눈이 흩날리고 있다.

행사장에서는 다회용기를 사용해 일회용품 사용을 줄였으며, 행사 전 참여 업체를 대상으로 위생교육을 실시하고 행사 기간 현장 위생과 안전을 관리했다. 참여 업체들과 함께 어려운 이웃을 돕기 위한 성금도 마련할 예정이다.

경주시와 경주화백컨벤션뷰로는 앞으로 지역 먹거리와 특색 있는 공간을 활용한 야간 프로그램을 적극 발굴, 관광객 체류 시간을 늘리고 겨울철 관광 수요를 확대할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지