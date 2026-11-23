전북 전주시 서부신기가지 옛 대한방직 부지 개발사업이 착공 일정과 자금조달, 공공기여 이행 등을 둘러싼 불확실성을 키우면서 전주시와 사업 시행사 자광에 대한 책임론이 다시 불거졌다. 전주시의회는 사업자가 착공 의지를 강조하면서 구체적인 실행 계획을 내놓지 못하고, 전주시도 협약 이행 여부를 제대로 검증하지 않았다고 비판하며 보다 적극적인 관리와 대응을 촉구했다.

전주시의회 도시건설위원회는 23일 입장문을 내고 지난 17일 행정사무감사에서 드러난 자광 전은수 회장의 무책임한 답변과 전주시의 부실한 사업 관리에 깊은 유감을 표했다.

위원회는 “지난달 8일 자광과 전주시간 협약 유지 여부를 원점에서 재검토할 것을 촉구했지만, 자광은 내년 2~3월 착공을 언급할 뿐 시공사와 착공일을 확정하지 못했다”고 지적했다. 전주시 역시 “사업의 핵심 조건인 동시 준공 가능성을 별도로 검증하지 않은 것으로 나타났다”고 주장했다.

자광이 제안한 높이 470m 관광타워 개발을 전제로 전주시가 용도지역 변경과 인허가를 추진하고, 시의회가 동시 착공·동시 준공 및 공공기여 협약에 동의한 만큼 사업자의 약속 이행 여부를 엄격하게 확인해야 한다는 것이다.

특히 전 회장이 협약상 착공 기한을 ‘의지를 담은 기한’이라고 설명한 데 대해 위원회는 협약의 실효성을 의심할 수밖에 없다고 비판했다. 동시 착공·동시 준공과 공공기여, 사회 공헌 등 약속도 사업자의 자의적 해석에 따라 달라질 수 있다고 우려했다.

자광이 협약의 공법상 효력을 인정하면서도 ‘협의할 수 있다’는 규정을 내세운 데 대해서도 문제를 제기했다. 전주시는 기한 연장이나 이행 유예를 승인한 사실이 없다고 답한 만큼 사업자의 해명만으로 협약 이행을 미뤄서는 안 된다는 주장이다. 의회와 시민사회가 투자자의 사업 추진을 어렵게 한다는 취지의 주장 역시 책임을 전가하는 것이라고 지적했다.

자광의 자금조달 능력에 대해서도 의문을 제기했다. 자광은 “감사원 검토가 진행 중이던 지난 2월 11일 기공식을 열었지만, 이후 감사원 절차 때문에 시공사 참여 검토가 어려웠다”고 설명했다. 위원회는 이 같은 해명이 앞뒤가 맞지 않는다고 비판하며 “20억원대 재산세 납부에도 어려움을 겪으면서 프로젝트파이낸싱(PF) 조달에는 문제가 없다고 주장했지만, 자기자본 확보와 자금조달을 뒷받침할 구체적인 증빙도 제시하지 못했다”고 밝혔다.

전주시의 협약 관리 책임도 도마 위에 올랐다. 협약 제14조는 도시관리계획 결정 고시일부터 2년 또는 주택건설사업계획 승인일부터 1년 이내에 착공하지 않을 경우 전주시가 사업을 무효 또는 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 위원회는 승인 후 1년이 지났지만 연장이나 유예 관련 공문조차 없었다고 지적했다. 다만 “협약상 조치와 주택법상 승인 취소·철회, 도시관리계획 환원은 각각 법적 근거에 따라 판단해야 하는 만큼 법률 검토를 이유로 대응을 무기한 미뤄서는 안 된다”고 강조했다.

전은수 자광 회장이 지난 17일 전주시의회 도시건설위원회의 광역도시기반조성국 행정사무감사에 증인으로 출석해 선서를 하고 있다. 전주시의회 제공

위원회는 자광에 시민 사과와 착공 지연 경위, 공정 만회 대책 제출을 요구했다. 시공사 선정·계약 현황과 자기자본 확보, 프로젝트 파이낸싱(PF) 조달과 체납 해소 계획을 증빙과 함께 공개하고 착공 신고와 실제 본공사 개시일도 명확히 제시하라고 촉구했다.

전주시에는 착공 기한과 이행 요구 사항, 답변 기한, 불이행 시 조치를 공문으로 통보하고 외부 전문가를 통해 재무건전성과 자금조달, 시공사 확보, 관광타워 건립 가능성을 검증해 의회에 보고하도록 요구했다. 전주시장에게는 협약에 따른 조치 여부와 협약 유지·종료 판단 기준, 최종 결정 시점을 시민과 의회에 직접 공개하고 장기 표류에 대비한 부지 안전관리·활용 방안도 제시하라고 주문했다.

위원회는 “동시착공·동시준공과 공공기여 이행, 전주시의 후속 조치를 지속적으로 점검하고 그 결과를 시민에게 알리겠다”고 밝혔다.

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