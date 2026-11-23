지방선거 투표 용지 부족 사태부터 중동 전쟁, 코스피 급등락, 부동산 세제 개편, 로봇 노동 시대와 검찰청 폐지 등. 2026년 한 해도 숨가쁘게 뉴스가 쏟아졌다. 지구촌 저 편 호르무즈 해협에서의 분쟁이 내 일상에 어떤 파고를 몰고 왔는지, 검찰청 폐지에 이른 원인은 무엇이고 그 파장은 어떨지, 인공지능(AI) 발달로 노동시장에서 싹트는 갈등은 어떻게 풀어야 할지 우리 사회 화두도 덩달아 쌓여간다. 신간 ‘청소년이 꼭 알아야 할 시사이슈 2027’(사진)은 이처럼 2026년 한국과 세계에서 논쟁을 불러온 정치·경제·사회 현안 11가지를 청소년의 눈높이에서 풀어냈다.

이 책은 현직 기자 11명이 각자의 취재 분야에서 사건의 배경과 상충하는 쟁점을 골라, 독자가 결과를 읽고 스스로 질문하도록 구성됐다. 올해 우리 사회를 휩쓴 뉴스의 이면에는 인류의 오랜 고민부터 민주사회의 토대가 되는 사회적 가치, 부를 향한 되풀이되는 욕망의 변주, 기술 발달이 불러온 새로운 사회문제까지 다양한 함의가 녹아 있다.

청소년이 꼭 알아야 할 시사이슈 2027/ 강병철 외 10명 지음/ 224쪽/ 동아엠앤비/ 1만8000원

뉴스의 결과만 기억하는 데서 그치면 사건이 일어난 원인이나 이해관계자의 입장을 놓치기 쉽다. 이 책은 청소년의 눈높이에서 통합사회 수업과 수행평가, 대입 논술·면접에 필요한 배경지식을 엮되, 사건을 외우기보다 근거를 따져 토론하는 자료로 쓰일 수 있도록 했다.

정치 분야에서는 지방선거 과정의 투표용지 부족 논란과 올림픽공원에서 벌어진 시위를 소재로 시민의 참정권이 갖는 의미를 묻는다. 검찰청 폐지와 새 형사사법체계의 과제도 별도 장에서 살핀다. 검찰청 폐지 과정에서 수사권과 기소권을 나누려는 취지뿐 아니라 수사 공백에 대한 우려도 살피며, 제도 변화의 장단점을 함께 생각하게 한다.

외교·안보 분야에는 한미동맹과 전시작전통제권 전환 문제가 실렸다. 미국·이스라엘과 이란 사이 전쟁을 다루는 장에서는 중동의 갈등이 국제 문제로 이어지는 맥락을 짚는다. 한국 사회에 미치는 국제관계의 변화를 살피면서, 한미동맹과 중동 갈등을 국내 정치와 분리하지 않은 안보 문제로 읽도록 한다.

경제 분야에서는 올해 주식시장의 급등락을 뜻하는 ‘롤러코스피’와 반도체 슈퍼사이클을 분석 대상으로 삼았다. 주식시장의 급등락 속 살펴보아야할 자본시장의 체질 개선 문제를 짚었다. 부동산 세제 개편 장에서는 세금이 주거 선택과 전세시장에 미칠 영향을 다른 관점에서 살펴, 시장의 변화를 제도와 생활 문제로 연결한다.

사회 변화에 관한 장에서는 로봇 노동과 교권 논쟁을 나란히 살펴볼 수 있다. 현대자동차의 로봇 ‘아틀라스’를 통해 기술 발전이 생산성과 일자리 보호 사이에 던지는 문제를 살핀다. 드라마 ‘참교육’을 소재로 학생 인권과 교사의 교육 활동 사이의 갈등을 들여다보며, 기술 발전에 따른 편익과 권리 보호도 함께 생각하도록 한다.

다른 장에서는 5·18을 둘러싼 ‘탱크데이’ 논란과 지방자치의 새로운 방향을 묻는 메가시티 논의를 다룬다. 전남광주통합특별시를 중심으로 지방분권과 행정구역 통합의 쟁점을 살피는 구성이다. 약 40개의 연표와 도표, 현장 사진을 배치해 학생이 사건의 흐름과 관련 자료를 대조하고 시사 현안의 맥락을 파악하도록 했다.

집필진에는 강병철 서울신문 기자, 이제형 내일신문 기자 등 다양한 분야의 취재 경험을 지닌 기자들이 참여했다. 하나의 결론을 외우기보다 각 현안의 근거와 반론을 비교해 판단하는 방법에 무게를 뒀다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지