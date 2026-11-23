이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽에서 두번째)이 지난 22일 서울 종로구 정부 청사에서 열린 ‘긴급 시장상황 점검회의’를 주재하고 있다. 재정경제부 제공

23일 코스피는 전장보다 161.42포인트(3.31%) 내린 4708.54에 장을 마쳤다. 종가 기준 지난 1월13일(4692.64) 이후 최저치다. 주말 사이 미국 주식시장이 인공지능(AI)·반도체 관련주를 중심으로 급락한 여파로 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 3.06%, 2.52% 내렸다. 종가 기준 각각 18만원, 110만원선 아래로 내려왔다. 앞서 지난 20일 미국 나스닥 종합지수는 5.28%, 필라델피아 반도체지수는 10.73% 각각 떨어졌고, 코스피도 5.21% 급락했었다.

AI 수혜 시장으로 꼽혀온 대만 증시의 낙폭은 더 컸다. 대표 지수인 자취안 지수는 지난 19일 4.40%, 20일 6.23% 각각 하락했다. 대만 금융감독위원회(FSC)는 21일 투자자가 직전 거래일 종가보다 낮은 가격에 공매도하는 행위를 전체 종목에 대해 금지한다고 발표했다. 전 종목을 대상으로 한 공매도 가격 제한은 2015년 이후 11년 만이다. FSC는 공매도 최저 증거금률을 130%에서 150%로 올리고 증권사의 풋워런트(특정일에 미리 정해진 가격으로 팔 수 있는 권리) 발행 신청 접수도 중단하기로 했는데, 이들 조치는 23일부터 시행됐다. 대만은 2000년 설립한 국가금융안정기금을 통해 지금까지 10차례 증시에 개입했고, 이번에도 지난 6일 5000억대만달러(약 20조원) 규모의 개입을 결정한 바 있다.

한국 금융당국의 대응은 지난 22일에 나왔다. 재정경제부와 한국은행, 금융위원회, 금융감독원은 이형일 경제부총리 겸 재경부 장관 주재로 긴급 시장상황 점검회의를 열었다. 정부는 이 자리에서 증권시장안정펀드(증안펀드)를 시장 상황에 따라 바로 가동할 수 있도록 발동 체계를 정비하기로 했다. 또 상장기업의 1일 자기주식 매수주문 수량 한도 제한을 24일부터 3개월간 완화하고, 금감원과 한국거래소는 3개월간 불법 공매도 특별 집중감시 기간을 운영하기로 했다. 회의 참석자들은 AI 산업의 중장기 성장 기대가 유효한 만큼 과도한 불안심리나 투매는 경계할 필요가 있다는 데 인식을 같이했다.

두 나라의 접근은 결이 다르다. 대만은 전 종목의 공매도 가격을 직접 제한했다. 한국은 공매도 자체를 막기보다 증안펀드라는 잠재적 매수 기반을 준비하고 불법 공매도를 집중적으로 단속하는 쪽에 무게를 뒀다. 한국은 지난해 3월31일부터 공매도를 전면 재개한 상태여서 이번엔 금지가 아니라 위법행위 감시 강화를 선택한 것으로 보인다. 거래소는 특정 종목에 공매도가 몰리면 거래를 제한하는 과열종목 지정 제도도 운영하고 있다.

증안펀드는 증시가 급락할 때 금융회사들이 자금을 모아 주식을 사들여 시장을 떠받치는 역할을 한다. 현재 약정된 자금은 코로나19가 창궐한 2020년 당시 마련한 10조7600억원으로, 금융회사 23곳이 10조원, 거래소 등 유관기관 4곳이 7600억원을 각각 분담하기로 했다. 자금을 미리 쌓아 두지 않고 투입할 때마다 걷는 방식이다. 10조원대 자금은 3991조원에 이르는 코스피 시가총액에 견주면 작은 규모지만, 지난 20일 코스피 하루 거래대금 14조원과 비교하면 70%를 넘는다.

증안펀드의 긍정적 효과는 자금을 직접 투입할 때보다 언제든 살 수 있는 매수 주체가 있다는 신호를 정부가 보였다는 데서 비롯된다. 정부가 이번에 자금을 곧바로 넣는 대신 발동 체계만 정비한 것도 이런 신호 효과를 겨냥한 것으로 풀이된다. 키움증권 한지영 연구원은 “매수 주체가 사라진 상황에서 증안펀드라는 잠재적 매수 주체가 있다는 인식이 반등에 일정 부분 기여할 것”이라고 분석했다.

과거 사례에서도 증안펀드 조성이나 가동 발표를 전후해 반등이 나타났다. 증안펀드는 1990년 이후 5차례 조성되거나 재가동이 추진됐다. 1990년 증시안정기금은 조성 소식만으로 코스피를 1주일 남짓 사이 16% 가까이 끌어올렸다. 2003년 카드 사태와 2008년 금융위기 때는 실제로 주식을 사들였는데, 2008년에는 첫 투입 1주일 후 코스피는 7% 올랐고, 두 시기 모두 1년 후에는 40% 넘게 상승했다. 2020년에는 역대 최대인 10조7600억원을 마련했으나 자금을 넣기 전에 증시가 반등해 한 푼도 쓰지 않았고, 2022년과 2024년 말에도 언제든 가동할 수 있다는 방침만으로 코스피가 단기 저점을 지났다.

공매도 규제의 효과에 대해서는 의견이 엇갈린다. 한국개발연구원(KDI) 손욱·엄윤성 연구원이 2014년 발표한 연구에서는 2008년 금융위기 당시의 공매도 금지를 코스피 610개 종목의 호가 자료로 분석했다. 연구 결과 공매도 투자자가 수행하던 유동성 공급 기능이 위축되면서 매수·매도 호가 간격이 좁혀지지 않았고, 공정한 주가 형성을 뜻하는 가격발견 기능도 저해될 수 있다고 봤다. 이에 연구진은 공매도를 전면이나 업종 단위로 금지하기보다 주가가 일정 기준 이상 떨어진 개별 종목으로 제한하는 편이 바람직하다고 권고했다.

반면 공매도를 아예 금지해야 한다는 의견도 있다. 한동안 개인투자자와 정치권 일각에선 공매도가 외국인투자자와 기관투자자에 유리한 ‘기울어진 운동장’이라고 지적해왔다. 기관과 외국인은 주식을 빌리기 쉽고 상환 기간도 길지만, 개인은 조건이 불리하다는 것이다. 이에 이들의 상환기간과 담보 비율을 개인과 통일하는 등 일부 개선이 있었지만, 여전히 정보력과 자금조달 측면에서 우위인 외인·기관의 전유물로 인식된다. 특히 빌리지 않은 주식을 먼저 파는 불법 무차입 공매도가 근절되지 않았다는 불신이 크다. 실제로 2023년에는 글로벌 투자은행(IB)들의 대규모 불법 무차입 공매도가 적발됐고, 이것이 그해 11월 공매도를 한시적으로 전면 금지한 계기가 된 바 있다. 급락장에서 공매도가 투매를 부추겨 낙폭을 키운다는 점을 들어 시장의 신뢰가 회복될 때까지 공매도를 전면 중단해야 한다는 주장을 여전히 하는 이들도 있다.

현재 당국의 대응은 공매도를 전면적으로 묶는 대신 위법행위를 가려내고, 과열 종목에 한해 거래를 제한하는 방식이다. 이는 유동성과 가격발견 기능을 유지하면서 불안 요인을 관리하려는 방향에 가깝다. 증안펀드 역시 대규모 자금을 즉시 투입하기보다 가동 준비를 알려 투자 심리를 안정시키는 데 초점을 뒀다. 급락 국면에서 시장을 지키는 데는 규제의 강도 못지않게 정책 선택의 정교함도 중요하다. 이번 조치가 반복되는 대외 충격에 맞서 불법행위를 선별해 막고, 적절한 자금 대응을 통해 자본시장의 신뢰를 지키는 토대가 되길 희망한다.

김정훈 UN SDGs 협회 대표unsdgs@gmail.com

*김 대표는 현재 한국거래소 공익대표 사외이사, 유가증권(KOSPI) 시장위원, 한국거래소(KRX)-뉴욕증권거래소(NYSE) 공동협력협의회 공동 대표, 유엔사회개발연구소(UNRISD) 선임 협력연구위원으로 활동하고 있습니다.

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