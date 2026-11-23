경북 영천시가 2027년도 예산안을 올해보다 495억원(4.4%) 늘어난 1조1863억원 규모로 편성, 시의회에 제출했다고 23일 밝혔다.

내년도 예산안은 일반회계 1조810억원, 특별회계 1053억원으로 구성됐다. 민선9기 시정 목표인 '삶터는 굳건하게, 미래는 담대하게'를 바탕으로 민생 안정과 지역 성장 기반을 확충하는 데 중점을 뒀다.

영천시청사 전경. 영천시 제공

특히 일자리·소득 증대, 생활 기반 확충, 행정서비스 개선, 생활 불편·위험 해소 등 4개 분야를 중심으로 주요 사업을 편성했다.

먼저 지역 산업 육성과 일자리 확대를 위해 영천스타밸리 지식산업혁신센터 건립에 111억원을 배정했다. 도남일반산업단지 조성 80억원, 첨단부품소재 일반산업단지 환경조성 67억원, 투자선도지구 개발사업 50억원 등 산업 기반 확충에도 예산을 반영했다.

지역 기업과 소상공인의 경영 부담을 덜기 위한 지원도 포함됐다. 중소기업 운전자금 이차보전에 32억원, 소상공인 특례보증 출연금과 이차보전·카드수수료 지원에 21억원을 편성했다. 청년 농업인 정책자금 이차보전에도 3억원을 배정했다.

주거·교통·돌봄 등 생활 기반 개선에도 상당한 재원을 투입한다.

미래형 첨단복합도시 도로 개설에 96억원을 편성하고 자연재해위험지구 정비사업에 59억원, 영천~청통와촌IC 연결도로 확장공사에 30억원을 반영했다.

이와 함께 산후조리비와 출산·양육 장려금 21억원, 중앙동 노후 주거지 정비 도시재생사업 17억원, 시민야구장 시설 개보수 13억원을 편성했다. 80세 이상 고령자와 임산부, 학생을 대상으로 하는 택시비 지원사업에는 8억원을 배정했다.

행정서비스와 복지시설 확충을 위한 예산도 마련했다. 금호·고경 농업근로자 기숙사 건립에 95억원을 투입하고 대창면·중앙동 행정복지센터 건립에 49억원, 노인복지관 건립에 40억원을 편성했다.

종합스포츠센터 시설 개선과 서부동 복지회관 건립에 각각 10억원을 반영했으며, 경로당 식사 지원에 8억원, 중장년일자리 지원센터 운영에 6억원을 배정해 주민 편의와 복지서비스를 확대할 계획이다.

시민들이 일상에서 겪는 교통 불편과 주거환경 문제를 개선하기 위한 사업도 추진한다.

공영주차장 신설·확장에 41억원을 편성하고 시가지 미불용지 보상 20억원, 공동주택 공용시설 지원 14억원, 버스승강장 개선 12억원 등을 반영했다.

영천역 환승센터 조성에는 6억원을 배정했으며, 축사 악취 저감 지원에 5억원, 실시간 교통 신호정보 제공사업에 2억원을 편성해 생활환경과 교통 편의를 개선할 계획이다.

이번 예산안은 산업단지와 도로 등 중장기 성장 기반에 대한 투자를 이어가면서 출산·돌봄, 교통, 주거환경 등 생활 밀착형 사업을 함께 반영한 것이 특징이다.

김병삼 영천시장은 "2027년은 민선9기 시정 방향을 구체적인 사업으로 실현해 나가는 중요한 해"라며 "시민의 삶터는 굳건하게 지키고, 영천의 미래는 담대하게 준비해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.

한편 2027년도 예산안은 제256회 영천시의회 제2차 정례회에서 심의·의결을 거쳐 오는 12월 17일 최종 확정될 예정이다.

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