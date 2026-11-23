"한국마사회 본사 유치 및 K-POP 돔 공연장 건설, 영남대영천병원 정상화 등 주요 현안 해결에 전 행정력을 집중하겠습니다"

취임 5개월을 맞은 김병삼 경북 영천시장은 23일 영천시청 대회의실에서 출입 언론인들과 기자간담회를 갖고 시정 현안과 역점사업 추진 방향을 설명했다.

김병삼 영천시장이 23일 오전 영천시청 대회의실에서 출입 언론인들과 기자간담회를 갖고 있다.

김 시장은 먼저 한국마사회 본사 영천 이전과 관련해 “렛츠런파크 영천 개장을 계기로 대한민국 말산업 중심도시로 도약하기 위해 본사 이전을 적극 추진하고 있다”고 강조했다.

이어 “경북도와 공동 유치에 뜻을 모으고 공식 제안서를 전달한 데 이어 지난 12일 과천 본사 노동조합 관계자들과 임직원 정주 여건과 상생 방안을 논의했다”고 말했다.

더불어 최근 거론된 K-POP 돔 공연장 건설 구상에 대해서는 ”아직 확정된 단계는 아니지만 교통 접근성과 기존 기반 여건 등을 활용해 공연뿐만 아니라 스포츠·복합몰 등이 결합된 복합문화공간 차원으로 구상하고 있다“고 전했다.

또 “용역 준비 등 구체적인 안이 마련되면 투자자·특수목적법인(SPC)·관련 기업 등을 대상으로 설명하고 투자 유치를 모색하겠다”고 덧붙였다.

김 시장은 이날 영남대영천병원 정상화도 시급한 과제로 손꼽았다.

그는 지역 의료 현안인 영남대영천병원 응급실 운영 문제와 관련, ”전담 의료진 수급 어려움 등으로 월 4~5일 가량 일부 휴진 상황이 발생하고 있다“고 설명했다.

이를 해결하기 위해 “응급실 전담 의료진 확보가 시급한 만큼 영남대와 협의를 통해 응급실을 안정적으로 운영할 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

김병삼 영천시장은 “지역 현안 해결과 시민 삶의 질 향상을 위해 현장 중심 행정을 적극 추진하고 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 영천의 지속가능한 발전을 이끌겠다”고 말했다.

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