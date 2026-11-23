경기 김포시의회가 민선 9기 출범 이후 처음으로 편성된 본예산안 심사에 나선다. 기존 사업과의 중복 여부, 편성 근거 등을 확인해 재정 운용의 효율성과 사업 추진의 타당성을 검토할 방침이다.

김포시의회는 25일부터 다음달 16일까지 22일간 제272회 정례회를 열고 2027년도 본예산안과 기금운용계획안, 2026년도 제4회 추가경정예산안 등을 심사·의결한다. 시의회는 시민 생활에 꼭 필요한 곳에 재원이 우선 배분됐는지 꼼꼼히 살필 계획이다. 계속사업은 그간의 집행 실적과 성과를 중점적으로 들여다본다.

일정은 25일 제1차 본회의에서 내년도 본예산안과 기금운용계획안의 시정연설을 청취한다. 이후 각 상임위원회별로 조례안과 기타 안건 등에 대한 심사를 진행한다. 30일부터는 소관 상임위별로 예산의 적정성을 검토하고, 예산결산특위를 거쳐 12월 10일 제2차 본회의에서 조례안 등과 함께 처리될 예정이다.

내달 16일 제3차 본회의에서 예산안 최종 의결과 정례회 일정을 모두 마무리하게 된다. 김계순 의장은 “각종 안건도 시민의 입장에서 면밀히 검토할 것”이라며 “건전하고 효율적인 재정 운용과 시민 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 의회 본연의 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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