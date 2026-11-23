최초의 영화평론가 출신 문화체육관광부 장관 후보자가 23일 지명됐다. 강유정 후보자는 2005년 동아일보 영화평론 부문, 조선일보·경향신문 문학평론 부문 신춘문예에 당선된 ‘신춘문예 3관왕’ 출신. 영화평론 당선작 제목은 ‘현실을 주관하는 두 개의 원리, 경계선의 미학-박찬욱과 김기덕 영화의 원리와 지평’으로 두 감독 영화를 ‘경계선’ 개념으로 분석했다.

강유정 청와대 수석대변인. 연합

이후 강 후보자는 문학평론가이자 영화평론가로 활동했다. 민음사(세계의 문학) 편집위원, 부천국제판타스틱영화제 조직위원, 고려대 한국어문교육연구소 연구교수, 강남대 글로벌인재대학 한영문화콘텐츠학과 교수 등을 지냈다.



정치권에는 2024년 22대 총선 때 더불어민주연합 비례대표로 들어왔다. 국회 문화체육관광위원회에서 일하면서 문화예술계 표준계약서 확산을 위한 법안들을 대표 발의했다. 민주당 원내대변인을 맡았고, 당 문화예술특별위원회와 게임특별위원회의 공동위원장도 지냈다. 게임특위에서는 게임을 규제 대상이 아니라 문화예술의 한 분야로 봐야 한다는 입장을 폈다. 게임이용장애 질병코드의 국내 도입에는 신중해야 한다는 입장이다. 해외 게임사에 국내대리인 지정을 의무화하는 방안과 확률형 아이템 피해구제 제도 개선에도 입법 활동을 벌였다.



2025년 대선에서는 이재명 후보 대변인을 맡았다. 이 대통령 취임 직후인 그해 6월 대통령실 대변인에 발탁되면서 의원직을 내려놨다. 올해 4월부터는 청와대 수석대변인으로 일해 왔다.

임광현 청와대 비서실장은 강 후보자에 대해 “문화예술평론가이자 대학교수로서 20년 가까이 문화현장에서 경륜을 다졌으며 국회 문화체육관광위 위원, 청와대 수석대변인으로 국정경험도 갖춘 전문가”라고 소개했다. 이어 “문화예술에 대한 깊은 이해와 참신한 시각으로 기초예술 뿌리를 더 튼튼히 하고 문체부 업무 전반에서 국민 체감도 대폭 높이는 한편 K컬처로 세계를 선도하는 문화강국 이끌 적임자”라고 덧붙였다. 1975년생 서울 출신으로 한영외고와 고려대 국어교육과를 졸업하고, 고려대 대학원에서 국어국문학 석사·박사 학위를 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지