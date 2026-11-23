임광현 비서실장, 인사 관련 브리핑 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 임광현 청와대 비서실장이 23일 춘추관에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.11.23 [청와대통신사진기자단] hama@yna.co.kr/2026-11-23 15:10:53/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

이재명 대통령이 어제 외교·안보라인의 핵심 인사들을 교체하는 ‘11·23’ 개각을 단행했다. 이종석 국가정보원장과 정동영 통일부 장관 후임으로 강금실 전 법무부 장관과 홍익표 전 청와대 정무수석을 기용하고, 외교부 장관 후보에는 임웅순 청와대 국가안보실 2차장을 내정했다. 행정안전부와 문화체육관광부의 수장도 새 인물로 채워 넣었다. 대표적 ‘자주파’로 꼽히던 이 원장과 정 장관의 동반 퇴진은 향후 남북관계 개선보다 한·미 동맹 복원에 무게를 두려는 인사로 해석된다. 그만큼 한·미 관계의 균열이 심각하다는 방증이다.



이번 인사는 지난 3월 정 장관의 ‘구성 핵시설’ 발언 이후 미국의 대북정보 공유 제한이 8개월 가까이 이어진 상황과 무관하지 않아 보인다. 미셸 스틸 주한 미국대사가 한·미 관계를 ‘터뷸런스(난기류)’에 비유할 정도로 상호 불신의 골은 깊었다. 그동안 미국 조야에선 이 원장과 정 장관을 한·미 동맹보다 남북관계를 중시하는 자주파이자 친중 성향 인사로 바라보는 시각이 적지 않았다. 이번 개각이 단순한 인사 교체를 넘어 대북정책과 한·미 공조의 방향을 재정립하는 계기가 돼야 하는 이유다.



우려스러운 것은 북·미 간 직접 거래 가능성이다. 최근 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부가 아시아 순방을 계기로 북·미 정상회담을 성사시키기 위해 종전선언과 비핵화 요구를 담지 않은 별도 성명까지 검토했다고 보도했다. 사실이라면 이는 한반도 안보 질서를 근본적으로 흔들 수 있는 중차대한 문제다. 최근에는 북한이 증축한 영변 우라늄 농축시설에 원심분리기를 추가 설치할 가능성까지 제기됐다. 실제 가동에 들어가면 연간 35㎏ 이상의 고농축우라늄을 생산할 수 있다는 분석이다. 서둘러 한·미 공조를 복원해 우리의 입장과 역할을 분명히 해야 한다. 북핵 문제에서 우리가 당사자임을 잊어선 안 된다.



이재명정부는 출범 이후 대북 확성기 방송 중단과 대북 전단 살포 금지 등 긴장 완화 조처를 하고, 9·19 군사합의의 단계적 복원도 추진했다. 북한 비핵화 역시 ‘고도화 중단-축소-폐기’라는 단계적 해법을 제시했다. 그러나 북한은 호응은커녕 군사분계선(MDL) 침범과 대남 위협을 이어갔다. 지뢰 폭발로 우리 장병 3명이 중상을 입었는데도 사과조차 없었다. 일방적인 유화책만으로 북한의 태도 변화를 끌어낼 수 없다는 사실이 확인된 만큼 남북대화도 상호주의 원칙과 속도 조절에 나서야 할 것이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지