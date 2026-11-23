(서울=뉴스1) 김성진 기자 = 조희대 대법원장이 23일 서울 서초구 대법원 청사로 출근하고 있다. 2026.11.23/뉴스1

강동원 전국법관대표회의 의장이 22일 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진을 “도를 넘어선 사법부 압박”이라고 비판하며 탄핵안 의결 시 법관들도 행동에 나서야 한다고 했다. 전직 대한변협회장과 지방변호사회장 등 33명도 공동성명을 내고 정치적 이해관계에 따른 탄핵 추진이 사법부 신뢰를 무너뜨리고 재판 불복 사태를 초래할 수 있다고 경고했다. 여당의 대법원장 탄핵 추진이 삼권분립과 사법부 독립을 훼손할 수 있다는 우려가 법조계 전반으로 확산하는 양상이다.



강 의장의 비판과 법관들에 대한 행동 촉구는 정당한 문제 제기다. 법관에게는 재판과 처신에서 정치적 중립을 지킬 의무가 있지만, 사법부 독립을 위협하는 행위에까지 침묵을 강요할 수는 없다. 전국법관대표회의는 과거 진보 성향 판사들이 주도하며 사법개혁을 요구해 온 기구다. 2018년 사법 농단 사태 당시에는 연루 법관들의 탄핵 검토를 결의하기까지 했다. 오는 30일로 앞당겨진 전국법관대표회의가 이번 사태의 법란(法亂) 비화 여부를 가를 분수령이 될 것이다. 여당은 무리한 탄핵 추진이 법관들의 반발을 자초한 것임을 모르지 않을 것이다.



헌법 제103조는 법관의 독립적인 재판을 보장한다. 판결에 대한 비판은 가능하지만, 그 결과가 정치권의 뜻과 다르다는 이유만으로 탄핵을 추진한다면 재판의 독립성이 위축될 수밖에 없다. 강 의장이 “판결이 마음에 들지 않을 때마다 법관을 탄핵한다면 사법부 독립은 무너진다”고 경고한 것도 이런 이유에서다. 전임변호사회장들이 “정권은 바뀌고 제도는 변할 수 있지만, 법치주의와 사법부의 독립이라는 헌법의 기본 가치는 결코 흔들려서는 안 된다”고 강조한 것도 같은 맥락이다.



민주당의 대법원장 탄핵 추진은 모순투성이다. 한덕수 전 총리 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 대법원 판결에 불만을 품고 대법원장 탄핵을 당론으로 정했다가, 판결 자체는 탄핵 사유가 될 수 없다는 비판이 일자 이를 제외했다. 그런데도 여당은 탄핵 추진이 헌정 질서와 사법부 독립을 지키기 위한 불가피한 조치라는 주장을 굽히지 않는다. 적반하장이라는 비판을 피하기 어렵다. 민주당의 주장에 얼마나 많은 국민이 공감할지는 의문이다. 민주당은 사법부 무력화를 우려하는 법조계의 엄중한 경고를 흘려들어선 안 된다. 대법원장 탄핵 폭주를 이쯤에서 멈춰야 한다. 그러지 않으면 총선과 대선에서 호된 민심의 심판을 면치 못할 것이다.

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