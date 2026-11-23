“개인 투자자들이 손실을 보고 모두 떠난 뒤 자금을 투입하는 것은 의미가 없습니다.”

박세익(사진) 체슬리투자자문 대표는 23일 세계일보와 인터뷰에서 정부가 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비에 나선 것과 관련해 이같이 강조했다. 반대매매와 투매로 개인 자금이 이미 빠져나간 뒤 뒤늦게 대응해서는 시장 안정 효과를 거두기 어렵다는 취지다. 박 대표는 지난 13일 이재명 대통령 주재 자본시장 정책 간담회에서 증안펀드 조기 가동을 촉구하며 시장의 주목을 받은 바 있다.



박 대표가 조기 실행을 주문한 것은 명확한 계획 없는 ‘가동 준비’ 신호만으로는 시장 불안을 잠재우기 어렵다는 판단 때문이다. 정부는 전날부터 연이틀 증안펀드를 증시 변동성에 대한 대처 방안으로 거론하면서도 구체적인 시점이나 규모 등은 밝히지 않고 있다. 그는 2020년 코로나19 급락장 때도 펀드 발족이 늦어져 자금을 투입하지 못한 전례를 짚으며 “가동 시점을 제시하지 않은 채 ‘조속히 추진한다’는 입장만으로는 시장에 신뢰를 주기 어렵다”고 지적했다.



기금 규모 확대도 시급한 과제다. 과거 약정된 약 10조원은 시가총액 3900조원 수준인 코스피의 0.3%에도 못 미쳐 외국인 매도세를 받아내기 어렵기 때문이다. 박 대표는 증시 안전판 역할을 하려면 100조원 규모의 기금 조성이 필요하다고 주장해왔다. 그는 “당장 100조원을 모으기 어렵다면 1차로 30조원을 우선 조성하고 단계적으로 확대하겠다는 계획을 발표해야 한다”며 “30조원 규모는 금융권이 뜻을 모으면 단기간에 충분히 마련할 수 있는 수준”이라고 말했다.



박 대표는 현재 국내 증시가 기업의 순자산 가치보다 주가가 낮은 저평가 구간에 진입한 만큼, 지금 자금을 투입하면 시장 안정과 수익성을 동시에 거둘 수 있다고 봤다. 일부 금융회사가 주가 하락에 따른 손실 책임 등을 우려해 출자에 소극적인 것으로 알려졌지만, 현 지수대에서는 투자 손실 가능성이 크지 않다는 설명이다. 그러면서 대만 국가금융안정기금이 지난해 4월 급락장에 투입돼 대규모 이익을 낸 사례를 근거로 들었다.



정부의 직접 개입이 ‘후진국형’이라거나 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입에 걸림돌이라는 우려에는 선을 그었다. 그는 “부동산 시장도 과열이나 침체 시 정부가 적극 개입한다”며 “증시 급락에 따른 소비 위축을 막는 것은 정부의 역할”이라고 강조했다. 지수 편입보다 가격 발견 기능 회복이 우선이며, 외국인은 지수가 아닌 저평가된 우량주를 보고 투자한다는 설명이다.



박 대표는 과거 급락장에서도 지수 하단을 정확히 예측하지 못했고 수치로 단정할 수도 없다면서도 대응 전략만큼은 명확하다고 말했다. 주가가 지나치게 하락한 현 구간에서는 매수 전략을 취하는 것이 합리적이라는 설명이다. 반등 분기점은 연말에 올 것으로 내다봤다. 그는 “2018년에도 미국 연방준비제도(Fed) 의장 교체 뒤 금리 인상 여파로 반도체 주가가 급락했다가 인상이 끝나며 전고점을 회복했다”며 “이번에도 금리 인상 종료 기대감이 형성되는 12월9일 전후가 분기점이 될 것”이라고 전망했다.

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