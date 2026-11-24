인공지능(AI) 산업 핵심 인프라 AI 데이터센터(AIDC)가 반도체에 이은 새 성장동력 ‘포스트 반도체’로 주목받고 있다. AI 데이터센터가 확충될수록 고성능 반도체 수요가 늘어나고, 전력·냉각·통신·건설 등 연관 산업도 함께 성장하는 구조여서다. 국내에서도 기존 주력 산업의 경쟁력을 AI 인프라 구축에 활용하고, 이를 다시 산업 생태계 전반의 성장으로 연결하려는 움직임이 본격화하고 있다.

이재명 대통령이 정부·기업 관계자들과 지난 21일 울산 SK AI 데이터센터 건설현장을 둘러보고 있다. 청와대사진기자단

23일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 이재명 대통령이 지난 21일 방문한 울산 SK AI 데이터센터 건설 현장은 이 같은 전략의 대표 사례다. 이 대통령은 AI 데이터센터를 반도체와 피지컬 AI를 뒷받침하는 핵심 인프라로 평가하며 “울산 데이터센터 사업의 성공적 추진이 글로벌 AI 기업들의 추가 투자를 이끌어내는 마중물이 되지 않을까 기대하고 있다”고 말했다.



SK텔레콤이 아마존웹서비스(AWS)와 함께 추진하는 울산 AIDC에는 SK에코플랜트의 건설 역량과 SK가스의 에너지 인프라, SK하이닉스의 반도체 경쟁력 등 그룹 역량이 결집됐다.



AI 데이터센터를 국가 성장동력으로 육성하려는 움직임은 해외에서도 나타나고 있다. 호주 정부는 지난해 12월 발표한 ‘국가 AI 계획’에 데이터센터 투자 유치를 산업 경쟁력 강화 방안으로 담았다. 호주 중앙은행(RBA) 연구진은 최근 급증한 데이터센터 투자를 과거 호주 경제 성장을 견인한 광업 투자 붐과 비교하기도 했다. 최근 1년간 데이터센터 투자가 호주 국내총생산(GDP) 성장률에 직접 기여한 정도는 최대 0.25%포인트로 추정됐다.



한국의 경우 AI 데이터센터의 경제 기여도가 더 높을 수 있다는 관측이 나온다. 호주는 서버와 네트워크 장비 등을 해외에서 조달하는 비중이 높아 투자 효과의 상당 부분이 해외로 유출된다. 반면 한국은 반도체뿐 아니라 전력기기와 냉각·통신·건설 등 관련 산업에서 경쟁력을 갖추고 있다. 국내 기업의 공급망 참여를 넓히면 AI 데이터센터 투자 효과를 산업 전반으로 확산시킬 수 있다는 의미다. 국회입법조사처에 따르면 100㎿(메가와트)급 AI 데이터센터 1곳의 생산유발효과는 최대 3조5000억원에 달한다.

SK그룹은 AI 데이터센터를 중심으로 국내 기업과 협력을 확대하고 있다. SK텔레콤은 효성중공업과 손잡고 GW(기가와트)급 AI 데이터센터 구축에 나섰다. 초고압 변전소 핵심 기자재를 안정적으로 확보하고, 전력 변환 손실을 줄이는 800V(볼트) 직류배전 기술 등을 공동 검토·실증하는 게 핵심이다. AI 데이터센터는 연산량 증가에 따라 설비를 계속 고도화해야 하는 만큼 관련 기업의 장기적인 사업 기회를 제공한다는 장점이 있다.



이런 사업 구조는 최태원 SK그룹 회장이 최근 강조한 ‘AI 플라이휠’ 전략과도 맞닿아 있다. 최 회장은 지난 14일 그룹 최고경영자(CEO) 세미나에서 “모든 멤버사가 새로운 역할을 찾아 AI 서비스와 토큰 이코노미(AI 연산 자원을 토큰 단위로 거래하는 경제 생태계)까지 연결하는 AI 플라이휠 구조를 만들어 가자”고 강조했다. 반도체 경쟁력이 AI 팩토리 확장을 이끌고, 인프라 확대가 에너지와 AI 서비스 수요를 창출해 다시 반도체 투자로 이어지는 선순환 구조다.



AI 데이터센터 구축에 막대한 비용이 드는 만큼 빅테크의 투자와 수요를 확보하는 것이 우선 과제로 꼽힌다. 이를 국내 기업의 사업 기회와 기술 경쟁력 강화로 연결하는 것도 중요하다. 업계 관계자는 “기존 반도체·ICT·제조업 경쟁력을 바탕으로 글로벌 AIDC 수요를 유치하되 이를 국내 기업의 공급망 참여와 기술 역량 강화로 연결해야 한다”고 말했다.

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