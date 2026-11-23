지난 11월12일, 33년간 엔비디아를 이끈 젠슨 황이 최고경영자 자리에서 물러났다. 미국 언론이 그가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 인물과 불륜관계였다고 보도한 이후였다. 정보 유출 여부는 확인되지 않았지만, 미국 의회는 이 일을 국가안보 문제로 다루기 시작했다. 이 사건은 미·중 패권경쟁이 총성 없이도 얼마나 치열하게 벌어지는지를 보여준다.