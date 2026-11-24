삼성물산과 삼성중공업 등 삼성그룹 일부 계열사들이 23일 사업 현장 경험이 풍부한 내부 전문가를 새 수장으로 발탁하며 사업 경쟁력 강화에 무게를 뒀다.



삼성물산은 이날 건설부문 하이테크사업부장인 최영재 부사장을 건설부문장 사장으로 승진 보임했다고 발표했다. 2020년 12월부터 건설부문을 이끌어 온 오세철 사장이 물러나면서 6년 만에 수장이 교체된 것이다.

왼쪽부터 최영재 삼성물산 건설부문 신임 사장, 이왕근 삼성중공업 신임 대표이사 사장, 김원준 삼성글로벌리서치 대표이사 사장, 최진원 삼성글로벌리서치 재무전략담당 사장.

1969년생인 최 신임 사장은 경영관리와 사업 현장을 두루 거친 전문가로 평가된다. 한양대 토목공학 학사·석사 출신으로 1996년 삼성물산에 입사했다. 대만고속철도 현장에서 경력을 시작해 삼성물산 감사팀과 삼성 미래전략실 경영진단팀, 삼성중공업 원가관리그룹장 등을 거쳤다. 이후 삼성물산에서 EPC(설계·조달·시공) 경쟁력 강화 태스크포스(TF) 담당임원과 관리팀장, 경영지원실장을 맡았다. 2023년부터는 도시·인프라(Urban&Infra)사업부장과 하이테크사업부장을 차례로 이끌었다. 삼성물산은 최 사장이 에너지와 하이테크, 건축, 토목, 주택 등 다양한 사업에서 쌓은 경험을 바탕으로 건설부문의 체질 개선과 질적 성장을 이끌 것으로 기대하고 있다.



삼성중공업도 이날 이왕근 부사장을 신임 대표이사 사장으로 승진 내정했다. 이 신임 사장은 설계부터 생산까지 조선해양사업 전반에서 경력을 쌓은 기술 전문가다.



서울대 조선해양공학 석사 출신으로 1996년 삼성중공업에 입사한 뒤 해양설계담당과 해양사업담당, 생산담당, 조선소장 등을 거쳤다. 지난해 말부터는 최고운영책임자(COO) 겸 조선해양부문장을 맡아 왔다. 삼성중공업은 이 사장이 설계와 생산 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 조선해양사업의 경쟁력을 강화하고, 신사업을 통한 미래 성장동력 확보에도 나설 것으로 기대하고 있다.



삼성글로벌리서치는 김원준 대표이사 부사장과 최진원 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 경영지원담당 재경팀 부사장을 각각 사장으로 승진시켰다. 김 사장은 한국과학기술원(KAIST) 기술경영학부 교수 출신의 경영·전략 전문가다. 2022년 삼성글로벌리서치에 합류한 뒤 2023년 말부터 대표이사를 맡아 왔으며, 이번 인사에서 사장으로 승진했다.



최 사장은 삼성전자에서 오랜 기간 재무·전략 업무를 담당했다. 앞으로 삼성글로벌리서치 재무전략담당 사장으로서 계열사 경영 컨설팅 등에 기여할 것으로 기대된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지