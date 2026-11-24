한국의 남녀 임금격차가 지난해 경제협력개발기구(OECD) 주요 회원국 중 1위를 기록했다. 소득 하위 10% 구간에서는 남녀 임금격차가 8년 만에 가장 크게 벌어졌다. 여성들이 출산·육아 등으로 경력이 단절된 이후 재취업 과정에서 고용의 질이 낮아진 영향으로 풀이된다.



23일 OECD 소득 통계를 보면, 지난해 한국 여성은 남성보다 27.8% 임금이 적은 것으로 나타났다. 여성 임금이 남성의 72.2% 수준이라는 의미다. 이는 지난해 통계가 공개된 OECD 13개 회원국 중 1위다. 한국의 남녀 임금격차는 2000년 이후 1위를 유지하고 있다.

한국의 남녀 임금격차가 지난해 경제협력개발기구(OECD) 주요 회원국 중 1위를 기록했다. 사진=게티이미지뱅크

남녀 임금격차 2위는 일본(20.1%)으로 한국보다 7.7%포인트(p) 낮았다. 20%를 넘어선 건 한국과 일본이 유일하다. 순위가 가장 낮은 콜롬비아(2.6%)는 이 격차가 3%도 채 되지 않았다. 한국의 남녀 임금격차는 2015년 37.2%에서 꾸준히 좁혀져 2023년(29.3%) 20%대에 진입했으나, OECD 회원국 중에서는 여전히 큰 셈이다.



이 격차는 고임금 구간에서 좁혀졌지만 저임금 구간에서는 확대됐다. 지난해 한국의 하위 10% 임금 기준선에서 남녀 격차는 8.9%로 2017년(10.6%) 이후 8년 만에 가장 높았다. 반면, 상위 10% 임금 기준선의 남녀 격차는 30.7%로 전년(32.3%)보다 1.6%포인트 축소됐다. 전체 상·하위 임금 격차 역시 컸다. 지난해 한국의 하위 10% 임금 기준선 대비 상위 10% 임금 기준선 비율은 3.62배로, OECD 13개국 중 미국(4.69배)·콜롬비아(4.69배)에 이어 3위를 기록했다.



이는 출산·육아 등으로 경력이 중단됐다가 재취업하더라도 이전과 비슷한 수준의 일자리를 구하기 어렵기 때문으로 보인다. 노동시장에서 한번 밀려나면 탄탄한 일자리로 재진입하기 힘든 구조도 영향을 미쳤다. 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장은 “중소기업의 근로조건 등을 지원하고, 일자리 격차를 축소하는 정책이 필요하다”고 제언했다.

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