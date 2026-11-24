수출 1조달러 시대를 연 대한민국의 무역 영토가 중국의 급부상에 흔들리고 있다. 업종을 막론하고 수출 주력 산업 현장에서 중국의 거센 추격에 대한 위기감이 최고조에 달하는 형국이다. 우리나라 미래 먹거리로 꼽히는 전기차와 이차전지의 세계 시장 수출 경쟁력이 중국에 역전당하고, 반도체와 디스플레이 등 강세 품목마저 중국의 거센 추격에 격차가 좁혀졌다. 미래 전략 산업 전반에 경고등이 켜진 것이다.

삼성전자 평택캠퍼스 전경. 삼성전자 제공

23일 한국경제인협회에 따르면, 지난 18일 기준으로 미래 전략 6대 산업 수출 경쟁력의 척도가 되는 현시비교우위지수(RCA·Revealed Comparative Advantage)를 산출한 결과 2022년 중국의 전기차 RCA는 1.13으로 한국(2.57)과 격차가 컸지만 지난해 RCA는 1.51로 한국(1.50)을 추월했다. 지난해 일본의 전기차 RCA도 1.58로 세 나라 중 우리나라의 전기차 수출 경쟁력이 가장 낮았다. 중국이 전기차 RCA에서 한국을 따라잡은 것은 세계 전기차 시장에서 국산 전기차보다 중국산 전기차의 경쟁력이 앞섰다는 의미다. 한국자동차모빌리티산업협회 집계 결과, 올해 1~9월 국내 신규 등록된 전기차 29만6801대 중 중국산은 11만2968대로 38.1%에 달했다. 한경협은 중국의 수출 점유율 추세가 지속될 경우 2030년 한국은 전기차 수출액 중 2조2000억원(지난해 수출액의 14.7%)을 중국산에 잠식당할 수도 있다는 섬뜩한 전망을 내놨다. 중국은 압도적인 가격 경쟁력과 공급망·규모의 경제를 앞세워 수출 비교우위에서 한국을 앞질렀다.

2016년 한국(3.91)과 중국(1.89)의 RCA가 2배 이상 차이 났던 이차전지도 마찬가지 상황이다. 중국의 이차전지 RCA는 2022년 2.86으로 처음 한국(2.62)을 뛰어넘은 데 이어 지난해는 중국(3.24)이 한국(1.52)을 2배 이상 격차로 따돌렸다.

수출 1조달러 1등 공신인 반도체의 경우 한국(4.27)이 중국(1.14)이나 일본(1.01) 대비 압도적인 경쟁력을 확보했지만 창신메모리테크놀로지(CXMT)를 앞세운 중국의 추격이 본격화했다는 평가다. CXMT는 범용 D램과 내수시장 공세를 앞세워 3년 만에 글로벌 D램 시장 점유율을 10% 가까이 끌어올린 상황이다. 업계에선 과거 LCD 디스플레이와 이차전지 시장에서 한국이 마주했던 ‘중국의 내수 보호→중국 정부의 보조금 기반 저가 물량 공세→한국 점유율 하락’이라는 뼈아픈 공식이 메모리 반도체에서 재연되지 않도록 긴장하고 있다.

디스플레이도 안심할 수 없는 처지다. 한국의 디스플레이 RCA가 2022년 9.30에서 지난해 5.96으로 주는 동안 중국 디스플레이는 3.38에서 3.52로 오르며 수출 경쟁력 격차가 좁혀지고 있다.

국내 화학산업의 위기도 중국에서 시작됐다. 석유화학 기업들은 중국에 에틸렌 등 기초화학 원료를 수출하며 막대한 이익을 얻는 구조였지만 중국이 범용 제품 자급화를 선언하고 공장을 대거 증설하면서 고꾸라졌다. 중국의 에틸렌 생산량은 2019년 3000만t(톤) 수준에서 현재 5200만t 이상으로 급증했다.

우리 기업들도 ‘중국의 벽’을 실감하고 있다. 세계일보가 대기업 21곳과 중견기업 79곳을 대상으로 진행한 ‘수출 1조달러 시대 기업 인식 조사’에서 중국과 비교해 우리 산업의 약점을 묻는 질문에 47.0%의 기업이 ‘가격 경쟁력’을 꼽았다. 특히 반도체 기업의 경우 100%가 강점으로 ‘기술력·제품 품질’을 꼽으면서도 중국과의 경쟁력 비교에서는 ‘비슷하다’는 답변이 많았다. 우리가 자신하던 반도체 기술 초격차에 대해 기업 스스로가 위기감을 느끼고 있는 것이다.

이종환 상명대 시스템반도체학과 교수는 “기술 격차를 유지하려면 우리가 선제적으로 기술과 인프라에 투자해야 한다”며 “시장 수요에 맞춰 유연하게 대응할 수 있도록 설비와 기술 확보에 나서야 하고, 정부가 인프라를 포함한 지원에 나서야 한다”고 말했다.

창신메모리테크놀로지(CXMT) 중국 베이징 공장 전경. AFP·연합뉴스

우리 기업들이 미래 먹거리로 점찍은 휴머노이드(인간형 로봇) 분야도 중국과의 속도전에서 뒤처졌다는 평가다. 우리가 로봇에 들어가는 액츄레이터(기계장치) 등 부품 수출과 빅테크와의 플랫폼 협업을 고민하던 사이 중국은 올해 18조원에 달하는 투자로 글로벌 휴머노이드 시장 주도권을 선점했다.

이승환 경기연구원 AI연구실장은 “중국과 부품 단가 경쟁이 아니라 배터리 등 강점이 있는 분야에 집중하고, 부족한 공급망은 협력으로 채워야 한다”며 “정부도 국내 중소기업과 선전의 부품·제조업체를 연결하는 협력을 지원할 필요가 있다”고 했다.

송영관 KDI(한국개발연구원) 선임연구위원도 “기업들이 경기 사이클에 상관없이 선행 기술 투자를 계속해야 중국과의 경쟁에서 이길 수 있다”며 “선행 기술 투자에 대한 연구개발(R&D) 세액공제 등 정부의 인센티브 체제 개편이 필요하다”고 강조했다.

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