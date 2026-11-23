춘천시가 ‘제3회 대한민국 지자체 홍보대상’에서 스마트도시부문 대상을 수상하며 3회 연속 대상 수상의 성과를 거뒀다.

시상식은 23일 서울 여의도 국회의원회관 2층 대회의실에서 열렸다. ‘대한민국 지자체 홍보대상’은 한국미디어영상교육진흥원이 주관하고 국회의원 등이 주최하는 행사다. 전국 지방자치단체의 우수 홍보 콘텐츠를 발굴하고 정책 홍보 역량을 높이기 위해 마련됐다.

춘천시가 ‘제3회 대한민국 지자체 홍보대상’에서 스마트도시부문 대상을 수상했다. 춘천시 제공

올해는 △정책 △안전관리 △인구대책 △사회복지 △스마트도시 △축제 △관광 △지역경제활성화 △역사문화 △환경기후 등 10개 부문에서 우수 홍보 콘텐츠를 선정, 춘천시를 포함한 21개 기초지자체가 종합대상과 부문별 대상을 수상했다.

춘천시는 이번 스마트도시부문 대상 수상으로 제1회부터 제3회까지 3회 연속 대상을 수상하는 성과를 이어갔다.

수상작 ‘춘천, 내일을 만나다’는 시민에게 익숙한 춘천의 공간에 미래 사업의 모습을 더해 도시의 변화를 시각적으로 구현한 영상이다. 추상적인 정책을 시민의 일상과 연결된 장면으로 풀어내 미래 춘천의 모습을 직관적으로 전달한 점에서 높은 평가를 얻었다.

특히 인공지능(AI)과 시각효과(VFX) 등 첨단 영상기술을 활용해 실제 도시 공간과 미래 공간을 자연스럽게 연결하고 주요 사업의 규모와 도시 변화의 모습을 생생하게 구현했다.

또 14개 주요 시책을 단순히 나열하는 방식에서 벗어나 교통·산업·문화 등 도시 전반의 변화를 하나의 발전 시나리오로 구성했다. 여기에 시민의 일상을 접목해 ‘초일류 춘천’이라는 도시 비전을 하나의 메시지로 완성한 점도 차별화 요소다.

장병선 춘천시 홍보담당관은 “이번 수상은 새로운 기술과 표현 방식을 통해 춘천의 미래와 정책적 가치를 효과적으로 전달한 성과”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 도시의 변화와 비전을 다양한 콘텐츠로 구현해 춘천의 브랜드 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.

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