초고령화와 인구 감소로 농촌 공동체 붕괴 위기가 심화하는 가운데 충청북도사회서비스원이 지역 맞춤형 농촌돌봄서비스 사업을 구축하기 위해 선진지 현장을 찾았다.

충북·세종 지역 농촌돌봄농장 및 공동체 관계자, 신규 진입 희망자 등 30여명이 지난 20일 충남 홍성군 일원에서 ‘2026 농촌돌봄서비스 활성화 지원사업 선진지 견학’에서 기념사진을 촬영하고 있다. 충북사회서비스원 제공

23일 충북사회서비스원에 따르면 지난 20일 충북·세종 지역 농촌돌봄농장 및 공동체 관계자, 신규 진입 희망자 등 30여명을 대상으로 충남 홍성군 일원에서 ‘2026 농촌돌봄서비스 활성화 지원사업 선진지 견학’을 진행했다. 이번 견학은 농촌돌봄의 대표적 성공 모델로 꼽히는 홍성군 장곡면 일대의 우수 운영사례를 직접 확인하고 현장 중심의 정보교류를 통해 충북·세종 지역에 접목할 수 있는 실질적인 협력체계를 모색하기 위해 마련됐다.

이날 참가자들은 협동조합젊은협업농장, 협동조합행복농장, 오누이친환경마을협동조합 등 장곡면 일대 주요 거점을 탐방하며 농업·생태 자원을 활용한 돌봄서비스 운영 현황을 살폈다. 특히 현지 특강과 현장 사례 발표에서는 농촌의 현실적인 위기와 이를 극복하기 위한 주민 주도의 해법이 집중 조명됐다.

인구 2600여명 규모의 장곡면 역시 병원과 약국이 부족하고 버스 배차가 줄어드는 등 열악한 기반 속에서 마을 공동체 기반의 돌봄 네트워크로 해법을 찾고 있다. 구체적으로 △마을별 어르신을 살피는 ‘우리마을 돌봄반장’ 운영 △어르신들이 농장 체험과 소일거리를 통해 용돈을 벌며 교류하는 사회적농업 프로그램 △B급 농산물을 활용한 공유주방 ‘행복부엌’ 및 마을별 식사 잔치 ‘장곡을 잇는 밥상’ △농촌유학과 연계해 폐교 위기 초등학교를 살리고 청년 유입을 이끈 마을학교 사업 등이 소개돼 참가자들의 큰 관심을 끌었다.

현지 관계자는 “농촌돌봄은 단순한 시혜적 복지가 아니라 주민자치회, 부녀회, 적십자 등 지역 내 기존 조직과 자원을 유기적으로 연결해 ‘아는 사람이 서로를 돌보는 관계망’을 만드는 것이 핵심”이라며 “특히 청년과 어르신의 시각 차이를 좁히고 지속적인 교육과 소통으로 신뢰를 쌓아야 자생력을 갖출 수 있다”고 강조했다.

충북사회서비스원은 이번 견학에서 도출된 우수 사례와 네트워크 운영 노하우를 바탕으로 충북·세종 지역 농촌 현장에 적합한 돌봄 모델을 구체화하고 참여 기관 간 지속적인 교류와 협력 기반을 넓혀갈 방침이다. 이장희 충북사회서비스원장은 “현장의 치열한 고민과 시행착오가 담긴 홍성의 사례는 충북·세종 농촌돌봄이 나아갈 방향을 보여주는 소중한 이정표”라며 “지역 자원과 주민 역량이 결합한 촘촘한 농촌돌봄체계를 구축하는 데 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

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