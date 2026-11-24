강원 속초시가 전국 인구감소지역과 인구감소 관심지역 가운데 면적 대비 생활인구가 가장 많은 시 지역으로 집계됐다. 좁은 면적에 관광객과 체류인구가 집중되는 속초의 도시 특성이 통계로 확인된 것이다.



속초시는 국가데이터처의 지난해 생활인구 통계와 국토교통부 지적통계를 토대로 인구감소지역 89곳과 인구감소 관심지역 18곳 등 107곳을 비교·분석한 결과 면적 1㎢당 월평균 생활인구가 7536명으로 조사됐다고 23일 밝혔다. 조사대상 시 지역 25곳 가운데 1위다.



속초 전체 면적은 105.75㎢로 시 지역 중 두 번째로 작았다. 반면 월평균 생활인구는 79만6987명에 달해 면적당 생활인구가 2위인 경기 동두천시(3090명)보다 약 2.4배 많았다. 이어 경남 통영시(2154명), 강원 동해시(1922명) 순으로 집계됐다.



관광 성수기에는 인구 집중 현상이 더욱 두드러졌다. 여름 휴가철인 지난해 8월 속초의 생활인구는 121만5037명으로 연중 최고치를 기록했다. 월평균보다 52.5% 늘어난 규모다. 같은 달 1㎢당 생활인구도 약 1만1490명으로 시 지역 1위를 차지했다.



시는 이번 결과가 작은 도시 면적에 비해 방문객과 체류인구가 많은 ‘콤팩트시티 속초’의 특성을 보여준다고 설명했다. 다만 면적당 생활인구는 특정 시점의 실제 거주인구 밀도를 나타내는 지표와는 다르다. 지역 면적에 견줘 얼마나 많은 사람이 방문하거나 머무는지를 보여주는 비교 지표다.



이병선 속초시장은 “속초를 찾고 머무는 사람들의 발길이 시민의 일상과 지역 상권에 보탬이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지