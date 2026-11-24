스포츠월드
세계비즈
구독신청
mPaper
RSS
로그인
회원가입
로그아웃
회원정보수정
회원탈퇴
세계일보
구글
페이스북
네이버 채널 구독하기
유튜브
스포츠
탐사보도
연재물
전체메뉴
검색
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업·기업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
한자어 탐정단
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
뉴스
정치
일반
청와대
국회ㆍ정당
선거ㆍ선관위
외교ㆍ안보
국방
북한ㆍ통일
사회
일반
검찰·법원
노동·복지
환경·날씨
교통·항공
교육·학교
사건
해외
국제
일반
미국·캐나다
중국
일본
아태
유럽
중동·아프리카
특파원
러시아
중남미
문화
일반
미디어
종교·학술
공연
미술
건강
레저
문학
음식
위크엔드
패션·뷰티
결혼·육아
전국
일반
서울
경기
강원
충청
영남
호남
제주
피플
일반
부음
동정·인사
인터뷰
오피니언
사설
오늘의 칼럼
기자·데스크
논설위원칼럼
전문가칼럼
외부칼럼
기고·독자
월드
이슈
비즈
일반
금융·증권
보험
재테크
부동산
IT / 과학
산업
자동차
쇼핑·유통
취업·창업
연예
일반
스타
TV·방송
영화
대중음악
해외연예
스포츠
일반
야구
축구
농구
배구
골프
포토
핫갤러리
렌즈로보는세상
포토에세이
영상
부가서비스
환경
드론
inno북스
오늘의 운세
해커스톡
파고다 강남
시사일본어
시사중국어
mPaper
RSS
[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (11월 24일)
관련이슈
해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-11-24 09:00
인쇄
메일
url 공유
-
+
구글 선호 매체 등록
It’s a small world
세상 참 좁다
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
G
o
o
g
l
e
News
에서 세계일보 팔로우
20261123513496
0101080900000
0
2026-11-24 09:00
0
[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (11월 24일)
세계일보
-
오피니언
[설왕설래] 테헤란·얄타 헷갈린 트럼프
2차대전이 한창이던 1943년 11월 이란 수도 테헤란에 윈스턴 처칠 영국 총리, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련(현 러시아) 공산당 서기장이 모였다. 나치 독일과 싸우는 연합국의 ‘삼거두’(三巨頭)로 불리던 세 정상의 첫 만남은 티격태격 그 자체였다. 스탈린은 소련군의 막대한 인명피해를 들어 영·미가 빨리 독일 서부에 제2전선을 구축
[김기동칼럼] 탄핵의 가벼움
0(13대 국회)→3(15대 〃)→3(17대 〃)→1(19대 〃)→5(20대 〃). 해당 국회가 발의한 탄핵소추안 건수다. 1988년 제13대 국회부터 21대 국회까지 발의된 탄핵소추안은 31건이다. 반면 22대 국회가 출범한 2024년 5월30일 이후 지금까지 범여권 주도로 발의된 탄핵소추안만 20건이다. 불과 2년6개월 만에 현 국회가 과거 36년의 6
[기자가만난세상] 풍년인데 농심은 한숨
얼마 전 전남광주통합특별시 장성군에서 대봉감을 재배하는 지인의 농장에 갔다. 일손이 없다며 대봉감을 가족이 와서 먹을 만큼만 따가라는 것이었다. 농장에 가니 우리 가족 말고도 여러 가족이 탐스럽게 익은 대봉감을 따고 있었다. 그는 올 대봉감 수확을 포기했다. 수확해봤자 인건비조차 건질 수 없어 인심이라도 쓰려는 듯 가깝게 지내던 지인들을 불러모은 것 같았다
[김태웅의역사산책] ‘충절의 화신’ 민영환 동상과 윤치호
1905년 11월30일 오전 6시쯤, 민영환이 45세의 나이로 자신이 품고 있던 단도로 목을 찔러 자결하였다. 이러한 사건이 신문에 채 보도되기도 전인 11월30일 오전 9시쯤, 서울 시민 1000여명이 종로 근방으로 달려가 운집하였다. 군중은 집회를 진압하려던 일본 헌병과 순사들에게 격렬하게 저항하였으며, 각급 학교 학생들도 동맹휴학으로 자신들의 의사를
HOT뉴스
1
호르무즈 선박 피격 3배나 폭증… 전운 고조
2
"中 기술주 지수 시총, 2300조 증발"…창업판 지수 6
3
앤트로픽 상장 ‘대박’에 창업자 ‘30조 슈퍼리치’
4
시진핑 앞에서 ‘젠슨 황’ 물었다가… 3국 정상회담 취재
5
북한, AI 챗봇 ‘지혜의 샘’ 공개…“사회·정치 질문 말
포토