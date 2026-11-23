마르크 샤갈(1887~1985)은 자신을 ‘환상의 화가’로 부르는 시선이 달갑지 않았던 모양이다. 하늘을 나는 연인, 머리가 분리된 여인, 사람처럼 행동하는 동물들. 사람들은 그의 그림에서 꿈과 환상을 읽었지만, 정작 샤갈의 생각은 달랐다. 그는 1944년 미국 망명 시절 미술평론가 제임스 존슨 스위니와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. “저는 ‘환상’과 ‘상징주의’라는 용어 자체에 반대합니다. 우리의 내면세계 전체가 현실입니다.”



샤갈은 그림 속 인물과 동물에 담긴 이야기 못지않게 화면의 구성과 시각적 효과가 중요하다고 강조했다. 평생 고향과 연인, 동물 등 익숙한 소재를 그렸지만 색채와 형태를 조합하는 방식은 끊임없이 바뀌었다. 입체주의와 야수주의 등 당대 사조를 흡수해 독자적인 표현 방식을 발전시켰고, 그 탐구는 회화는 물론 조각과 도자, 스테인드글라스와 건축 공간으로까지 확장됐다.

서울 여의도 퐁피두센터 한화에서 개막하는 ‘샤갈, 너머의 여정’ 전시 전경. 퐁피두센터 한화 제공

한국에서 샤갈은 이미 친숙한 화가다. 1971년 첫 특별전 이후 ‘사랑과 향수의 세계’, ‘색채의 마술사’ 같은 수식어와 함께 대규모 전시가 이어졌다. 사랑과 환상, 화려한 색채로 널리 알려졌지만 그 이면의 조형적 실험과 다양한 매체에서의 예술적 성취는 상대적으로 덜 조명됐다.



24일 서울 여의도 퐁피두센터 한화에서 개막하는 ‘샤갈, 너머의 여정’은 이 같은 샤갈의 면모를 보여주는 전시다. 프랑스 내 10개 기관에 분산 기탁됐던 퐁피두센터 소장품 65점이 모였고, 이 중 61점은 국내 최초 공개다. 1908년 초기작부터 1970년대 후기작까지, 시대와 매체의 경계를 넘나들며 끊임없이 새로운 표현을 모색했던 샤갈의 예술 세계를 펼쳐 보인다.



◆환상 너머의 조형 실험



샤갈의 그림에 평생 등장하는 고향 비텝스크는 오늘날 벨라루스에 속한 유대인 공동체 마을이다. 이곳에서 성장한 그는 어린 시절 풍경과 사람들을 끊임없이 화폭으로 불러냈다. 하지만 이를 사실적으로 재현하는 데 얽매이지 않았다. 초기작 ‘죽음’(1908~1909)에서는 길바닥 시신을 두고 여인이 통곡하고, 바로 옆 건물 지붕에서는 바이올린 연주자가 태연하게 활을 긋는다. 인물 크기와 공간적 관계는 어긋나 있고, 삶과 죽음이 기묘하게 뒤섞인다.



1911년 파리로 건너간 뒤에는 표현 방식이 더욱 대담해졌다. 마티스의 강렬한 색채와 입체주의의 기하학적 구성을 받아들이며 고향의 기억을 새로운 언어로 옮겼다. ‘결혼식’(1911~1912)에서는 비텝스크의 유대인 결혼 행렬이 맞물린 기하학적 형태 사이로 펼쳐진다. 샤갈 자신이 작품 전체를 삼각 구도로 설명했을 만큼 화면의 짜임새를 의식한 그림이다.



1914년 샤갈은 약혼녀 벨라를 만나러 고향에 돌아갔다가 제1차 세계대전이 터지면서 파리로 돌아가지 못했다. 이듬해 벨라와 결혼했고, 곧 딸 이다가 태어났다. 전쟁과 혁명의 소용돌이 속에서도 사랑과 가족은 그의 그림에 새로운 활력을 불어넣었다. ‘포도주 잔을 든 이중 초상화’(1917~1918)에서는 하얀 드레스를 입은 벨라 어깨 위에 샤갈이 곡예사처럼 올라서서 술잔을 높이 든다. 빨강과 초록의 강렬한 대비 속에서 두 사람은 어둠에 잠긴 비텝스크 위를 떠다닌다. 유대인 결혼식에서 신혼부부를 공중으로 들어 올리던 관습을 떠올리게 하면서도, 인물 크기와 위치를 과감하게 변형해 기쁨을 표현했다.



그러나 1930년대 후반 유럽에 파시즘 위협이 커지면서 낭만적인 풍경에도 불안이 스며들었다. ‘에펠탑의 신랑 신부’(1938~1939)는 언뜻 사랑의 찬가처럼 보인다. 커다란 흰 수탉 위에 연인이 포개져 있고, 뒤편에는 푸른 에펠탑이 솟아 있다. 꽃다발을 든 천사가 두 사람을 축복하는 듯하지만, 화면 한편에서는 불붙은 촛대를 든 또 다른 천사가 유대인 마을을 향해 거꾸로 추락한다. 낭만적인 결혼식과 불길한 징조가 같은 그림 속에 머문다. 앙겔라 람페 퐁피두센터 근대 컬렉션 책임 큐레이터는 최근 진행된 기자간담회에서 이 작품에서 드러난 샤갈의 ‘편집자적’ 면모에 주목했다. 벨라와 결혼했던 과거, 프랑스에서 살아가는 현재, 전쟁의 불안이 드리운 미래를 하나의 그림에 엮어냈다는 설명이다. 샤갈이 현실의 풍경을 그대로 재현하기보다 화면을 새롭게 조직했음을 보여주는 대목이다.



그림 속 불안은 곧 현실이 됐다. 1941년 나치의 박해를 피해 미국으로 망명한 샤갈은 ‘전쟁’(1943)에 십자가처럼 두 팔을 벌린 시신과 뒤집힌 집들, 피란민들을 그렸다. 고향의 풍경은 유대인 박해의 비극을 전하는 상징이 됐다. 이 작품은 샤갈이 1971년 한국 첫 특별전에 직접 골랐던 그림으로, 55년 만에 다시 한국을 찾았다.



◆캔버스 넘어 빛과 공간으로



화면 안에서 형태와 공간을 자유롭게 다루던 샤갈의 실험은 전쟁 이후 캔버스 밖으로도 이어졌다. 1948년 프랑스로 돌아와 남부 방스에 정착한 그는 지중해의 빛과 자연에서 영감을 얻었다. ‘일요일’(1952~1954)에는 샤갈과 두 번째 아내 발렌티나의 얼굴이 하나로 포개져 파리 상공을 떠다닌다. 인물과 도시의 윤곽을 감싸는 넓은 색면과 기하학적 구성은 색채 자체가 화면을 이끄는 요소로 발전했음을 보여준다.



샤갈은 이 무렵 회화에서 다루던 형상들을 돌과 흙으로 옮기기 시작했다. 대리석 조각 ‘두 누드’(1953)는 원기둥 형태의 돌 표면에 아담과 이브를 부조로 새긴 작품이다. 회화 속에서 포개지던 인물과 자연의 형상이 돌의 굴곡과 질감을 따라 드러난다. 석고 조각 ‘환상의 동물’(1952)에서 동물과 서로 껴안은 남녀가 한 몸처럼 얽혀 있다. 회화에서 한 화면에 포개지던 형상이 조각에서는 관람객이 보는 방향에 따라 달라진다. 같은 이미지가 재료를 바꾸면서 새로운 감상 방식을 얻은 것이다.

검은 화병(1955년경). 퐁피두센터 한화 제공

도자 ‘검은 화병’(1955년경)은 색채 실험의 또 다른 사례다. 검은 바탕 위의 형상들이 유약의 광택과 대비를 이루고, 빛을 받는 방향에 따라 표면의 느낌도 달라진다. 샤갈은 1949년부터 1972년까지 약 220점의 도자를 만들며 흙과 유약이 빚어내는 색과 질감을 탐구했다.



스테인드글라스에서는 빛이 색채를 완성하는 요소가 됐다. 캔버스에서는 물감으로 색을 표현하지만, 유리에서는 빛이 통과하면서 색이 살아난다. 샤갈은 프랑스 메스 대성당을 비롯한 여러 건축물에 스테인드글라스를 제작했다. 전시장에서는 메스 대성당에 설치된 샤갈의 스테인드글라스 주요 부분을 재제작해 선보인다.

이카로스의 추락(1974·1977). 퐁피두센터 한화 제공

이러한 매체 실험은 다시 회화에도 영향을 미쳤다. 후기 대작 ‘이카로스의 추락’(1974·1977)은 그 변화가 두드러진 작품이다. 하늘에서 떨어지는 이카로스 주위로 흰색과 노란색, 붉은색이 파편처럼 흩어지며 빛의 파동을 만든다. 인물과 배경을 원근법에 따라 배치하기보다 색채의 움직임으로 공간을 구성했다. 모자이크처럼 부서진 색면에서는 유리와 빛을 다뤄온 샤갈의 오랜 실험이 떠오른다.



마지막 공간에는 샤갈이 1964년 완성한 파리 오페라 가르니에 천장화를 지름 8m의 원형 바닥에 영상으로 재현했다. 오페라와 발레 음악이 흐르는 가운데 관람객은 원래 천장에 있는 그림을 발밑에서 내려다본다. 영상이 실제 천장화의 공간감을 온전히 대신하지는 못하지만, 회화에서 출발한 샤갈의 탐구가 건축과 음악, 관람객이 머무는 공간으로까지 확장됐음을 확인하게 한다. 전시는 내년 3월28일까지.

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