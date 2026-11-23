지난 몇 년간 우리의 일상을 믿기지 않을 만큼 편리하게 만들어주었던 인공지능(AI)이, 지난 한 달간은 우리를 엄청난 혼돈의 파도로 몰아넣었습니다. 세무사시험 만점자가 AI 안경을 이용한 부정행위를 했다는 의심을 받으며 인터넷을 뜨겁게 달구더니, 부정행위를 고백하면서 의심하던 사람들뿐만 아니라 설마 그랬을까 하던 사람들까지 충격에 빠뜨렸으며, 계속해서 법학적성시험(LEET·리트) 만점자도 부정행위를 했다는 의심을 받고, 대학수학능력시험(수능) 언어 문제 풀이로 자신의 실력을 실시간 검증하겠다던 리트 만점자가 검증 장소에 나타나지 않은 채 극단적인 선택을 하고 말았습니다. 그 와중에 수험생들과 학부모들은 추가적인 대비책 없이는 수능을 칠 수 없다고 반발했고, 심지어 헌법소원과 함께 시험일 지정 효력에 대한 가처분까지 들어갔으나, 정부는 수능을 강행했습니다. 휴대전화를 이용한 부정행위를 막기 위해, 시험 날은 연신 긴급 문자가 울려댔습니다.

대한민국은 세계적으로 교육열이 높은 동아시아권 내에서도 공부를 열심히 하는 나라입니다. 고등학교 졸업생 4명 중 3명이 대학에 진학하고, 고등교육 이수율은 경제협력개발기구(OECD) 가입 41개국 중 무려 1위라는 눈부신 기록을 자랑합니다. 이 비율은 OECD 평균보다는 1.5배 높고, 세계 전체보다는 2.5배 높습니다. 연간 사교육비 총액은 27조5000억원이라는 천문학적인 숫자로, 프랑스보다 7배, 영국보다 9배, 독일보다는 27배 높습니다. 이토록 전 국민이 10년 이상을 죽어라고 공부하는 나라이다 보니, 부정행위로 좋은 점수를 받고, 명문대에 입학하고, 전문직 자격을 취득하는 것에 유독 엄청난 공분이 생기는 건 당연합니다. 부정행위를 한 사람이 단순히 그걸 통해 이익을 얻은 게 아니라, 그로 인해 뒤로 밀려난 사람들에게 결코 돌이킬 수 없는 직접적인 손해를 가했다고 인식하기 때문입니다.

서아람 변호사

대한민국의 또 다른 특징은 ‘LTE급 속도’입니다. 각종 국가 자격 시험장에서는 AI 부정행위를 방지하기 위해 기존처럼 휴대전화를 수거만 하는 것이 아니라 무작위로 전화를 걸고, 문자를 보내고, 스마트 부정행위만 감시하는 전문인력인 ‘AI 인스펙터’를 배치하고, CCTV와 금속탐지기를 설치하고 있습니다. 초소형 카메라 촬영을 막기 위해 수험생에게 일회용 앞치마를 착용하게 하는 곳도 있었고, 부정행위 신고자에게는 1억원의 포상금이 걸렸으며, 전파탐지기도 열띤 개발 중입니다. 장래의 부정행위를 막으려는 시도와 동시에, 발각되지 않고 지나간 과거 부정행위들을 색출하려는 움직임도 만만치 않습니다. 우선 정부는 수능 부정행위 태스크포스를 출범하면서, 챗GPT 등 주요 AI 빅테크 기업들로부터 직접 통신기록을 넘겨받아 수능 중 이뤄진 수능 관련 문답 기록을 확인하겠다고 공언했습니다. 고용노동부와 공단은 비상대책회의를 열고 올해 시행한 국가자격시험에 대한 전수조사 계획을 발표했고, 법무부는 최근 5년간 치러진 변호사시험의 논술형 답안을 전수조사하겠다고 나섰습니다.

정의 구현, 실체 규명, 부정 타파 다 좋습니다. 하지만 이런저런 제도를 급하게 도입하다가는 아무런 잘못 없는 선량한 수험생들이 피해를 볼 수도 있습니다. 가령 시험 답안지 전수조사도 그렇습니다. 시험 점수 자체는 법이 보호하는 민감정보나 개인정보에 해당하진 않지만, 수험번호와 이름이 붙은 답안지는 개인정보를 담은 문건이 될 수 있고, 이를 법무부가 자체적으로 검토하는 것은 괜찮지만 정밀 분석을 위해 외부 업체에 제공하거나 외부 전자 서버에 올린다고 하면 이는 정보 누설 및 인권침해의 문제가 될 수 있습니다. 의심스럽다고 판단된 시험지를 다른 기관에 제공하거나, 언론에 공개하는 것도 마찬가지의 문제가 발생합니다.

누군가가 이례적으로 높은 점수를 받은 것을 발견했을 때, 그에 대한 조사나 수사를 진행하는 것도 상당히 까다로운 문제입니다. ‘내가 커닝하지 않았다’라는 것을, 수험생은 도대체 어떻게 입증할 수 있을까요? 과거의 다른 시험 성적이나, 실시간 시험 성적으로 다 해결될까요? 시험에서는 실력뿐만 아니라 운도 작용합니다. 그날 특별히 컨디션이 좋아서, 신들린 듯 내가 공부한 문제만 나와서, 아니면 대충 찍었는데 맞아서 실력보다 점수가 높아지는 경우는 드물지 않게 있습니다. 형법의 무죄 추정 원칙은 부정행위 조사에 있어서도 똑같이 적용되어야 마땅합니다. 특히 대학 합격 취소나 전문직 자격 상실, 형사처벌이나 민사 손해배상까지 걸려 있는 중대한 사안이니 더욱 그렇습니다.

그렇다면 수사기관이나 조사기관은 부정행위를 어떻게 입증해야 할까요? 특정한 전자기기를 구매했는지 확인하기 위하여 카드 결제 내역을 들여다본다든가, 스마트폰을 포렌식한다든가, 노트북을 압수해 AI 스크립트를 복원해 본다든가 등등의 방식이 검토될 수 있을 겁니다. 이는 대부분이 법원의 영장을 필요로 하는 강제수사의 영역입니다. 법원은 심증만으로는 영장을 발부해 주지 않습니다. AI 서비스 이용 기록도 마찬가지입니다. 정부가 글로벌 빅테크사들과 정보 공유 협약을 맺었다고 하나, 그 협약이 전수조사의 근거가 되는지, 계정 정보 등 긴밀한 개인정보까지 제공받는 것이 법령상 문제는 없는지 하나하나 따져봐야 합니다.

내가 정직하게 공부해서 통과한 시험을 다른 사람은 AI 안경으로 통과했다고 하면 당연히 화나고 억울합니다. 하지만 그 억울함은, 부정행위를 하지 않았는데도 했다고 의심받고 개인정보가 샅샅이 파헤쳐지는 것에는 비할 바가 아닐 것입니다. 우리는 정답을 적는 것만큼 그 답에 이르는 과정도 중요하다고 배웁니다. 부디 시험의 공정성을 되찾는 과정이, 누군가에게는 또 다른 불공평으로 이어지지 않도록, 우리는 계속 고민하고 신중해야 할 것입니다.

서아람 변호사

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