‘방첩(防諜)’이란 적국이나 외부 세력의 첩보·공작 활동을 사전에 탐지·차단하고, 역정보를 활용해 상대의 기도를 무력화하는 모든 보안·정보 활동을 뜻한다. 방첩에 실패하면 아무리 막강한 전력이라도 속수무책으로 무너질 수밖에 없으며, 이는 동서고금의 전사(戰史)가 증명하고 있다.



중국 고전 ‘삼국지연의’ 속 적벽대전은 방첩의 중요성을 극명하게 보여준다. 조조는 주유를 회유하기 위해 사절을 보냈으나 주유는 오히려 이를 역이용해 거짓 정보를 흘렸다. 이에 속은 조조는 유능한 수군 장수들을 스스로 처형하고, 첩자가 제안한 연환계까지 받아들여 화공에 취약한 상황을 자초했다. 결국 상대의 공작을 걸러내지 못한 대가로 80만 대군이 궤멸하는 참혹한 결과를 맞았다.

하만식 해양경찰청장

이런 교훈은 인천상륙작전에서도 명확히 드러난다. 한·미 연합군이 인천 앞바다에 북한군이 매설한 기뢰의 위치를 파악하기 위해 영흥도 등 주요 도서에 침투해 핵심 정보를 수집하는 동안, 북한군은 기만작전에 말려들어 결국 연합군의 기습 상륙을 허용하며 전세를 완전히 내어주게 됐다.



오늘날 대한민국을 둘러싼 바다 역시 총성 없는 스파이 전쟁이 벌어지는 치열한 현장이다. 해군 기지 인근에서 외국인 유학생이 드론으로 미국 항공모함을 몰래 촬영한 사건이나, 해상풍력사업 과정에서 해저지형 등 민감정보가 외국계 자본에 유출된 사례 등은 강대국의 이해관계가 교차하는 안보 최전선임을 다시금 일깨워준다.



다행히 최근 외국을 위한 간첩 활동도 처벌할 수 있도록 형법이 개정되면서 법적 대응 기반이 강화됐다. 그러나 광활한 바다를 제도 개선만으로 완벽히 수호하기에는 한계가 있다. 해양경찰은 지능화되는 국제 범죄와 초국가적 안보 위협에 대응하기 위해 2025년부터 인공지능(AI) 기술과 전 세계 선박 빅데이터를 유기적으로 결합한 ‘국제범죄 고위험 선박 AI 분석 시스템’을 운용 중이다. 선박자동식별장치(AIS)가 보내오는 방대한 항로 데이터, 운항 이력, 위성 영상 등 여러 정보를 실시간으로 교차 분석한다. 갑작스러운 항로 이탈, 수상한 장소에서의 장시간 정박 등 위험 징후를 사전 포착해 단속 정확도를 높이고, 유관 해양수산 기관들과 정보를 신속히 공유해 범정부 합동 대응 역량을 강화시킨다.



사이버 공간 역시 치열한 전장이 되고 있다. 지난 9월 국적선사인 에이치라인해운(H-Line)의 액화천연가스(LNG) 운반선을 겨냥한 사이버 침해 정황이 발생했다. 당시 선박이 지중해에서 멈춰 예정된 하역에 차질이 빚어지는 등 핵심 에너지 운송망과 물류 기반시설을 향한 해킹은 우리의 일상을 위협하는 현실로 다가왔다.



해양경찰은 육상과 선박 간의 데이터 교류 급증에 발맞춰 악성 메일 유포나 공급망 공격 등 선박 시스템을 겨냥한 공격에 대비하고 있다. 민관 합동 방어 훈련에 적극 참여해 실전 대응 능력을 높이고, 해양에 특화된 사이버 안보 방어망을 공고히 했다.



국제공조 체제도 적극 확대하고 있다. 이달 9∼11일 개최된 ‘해양 국제범죄 대응 콘퍼런스’는 각국 수사·정보 전문가들이 모여 최신 안보위협 정보를 공유하고 실질적인 국제 협력의 기틀을 다진 모범적 사례였다.



바다를 통한 안보 위협은 밀물처럼 소리 없이 스며들어, 단 한번의 공격으로도 항만 기능 마비와 선박에 막대한 피해를 줄 수 있다. 해양경찰은 역사 속 교훈을 거울삼아 대한민국 바다와 국민의 안전을 24시간 철통같이 지켜나갈 것이다.

하만식 해양경찰청장

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