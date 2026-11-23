서울특별시 미디어재단 TBS가 2년여간 이어온 비상방송 체제를 종료하고 다음 달 1일부터 정규방송을 재개한다.



TBS는 다음 달 1일부터 TBS FM(95.1㎒) 정규방송을 재개한다고 23일 밝혔다. TBS는 2024년 9월 30일부터 이달까지 비상방송 체제를 이어왔다.



개편된 정규방송엔 오미희, 강석우, 배미향 등 베테랑 라디오 진행자들이 함께한다. 다만 TBS 방송이 정상화될 때까진 출연료 없이 재능기부로 프로그램을 진행하기로 했다. TBS는 서울시 출연기관에서 해제된 이후 2년 6개월째 임금체불이 이어져 방송 제작비도 부족한 상태다. 이에 방송 정상화를 위해 방송인들이 재능기부에 뜻을 모았다.



신규 편성 프로그램은 ‘유정현의 아침을 여는 클래식’(오전 8시), ‘한낮의 설렘 양수경입니다’(낮 12시), ‘오미희의 행복 느낌’(오후 4시) ‘음악의 정원에서 강석우입니다’(오후 6시), ‘배미향의 추억의 팝스’(오후 8시), ‘김형준의 골든팝스’(자정) 등이다. 기존에 방송되던 ‘함춘호의 포크송’(오전 10시)과 ‘최일구의 허리케인 라디오’(오후 2시)는 편성을 유지한다.



이와 함께 이가희(오전 4시), 송정애(오전 6시), 이민준(오후 1시), 김상아(오후 10시) 등 TBS 아나운서들도 프로그램 진행에 투입된다. 주말 오후 1시에는 서울시 출입기자단이 참여하는 ‘서울, 언박싱’(토요일)과 시사 대담 ‘TBS 초대석’(일요일)이 각각 편성됐다.



한용길 TBS 대표이사는 “비상방송 체제를 넘어 방송 본연의 기능을 담당해야 할 때”라며 “이번 정규방송 재개를 계기로 시민 곁에 다시 다가가겠다”고 말했다.

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