농어촌기본소득 시범사업 대상지 선정이 다음 달 초로 연기됐다. 강원도에는 다시 한 번 정책적 선택의 기회가 주어졌다. 이제는 어느 지역이 선정될 것인지를 넘어, 어떻게 하면 더 많은 지역에 참여 기회를 열어줄 수 있을지 고민해야 한다.

농어촌기본소득은 단순히 주민들에게 일정 금액을 지급하는 사업이 아니다. 인구 감소와 지역경제 침체라는 복합적인 위기에 직면한 농어촌에 활력을 불어넣고 지역 안에서 생산과 소비가 선순환하는 구조를 만들기 위한 정책이다. 주민의 소득 안정을 돕는 동시에 지역 상권을 살리고 공동체를 회복하는 지방소멸 대응 정책이기도 하다. 농어촌의 지속 가능한 미래를 모색하는 중요한 정책 실험인 셈이다.

현재 강원도에 배정된 예산은 한정돼 있다. 도내 7개 시∙군이 사업 참여를 희망하는 상황에서 일부 지역만 선정한다면 나머지 지역은 기회조차 얻지 못하게 된다. 예산이 부족하다는 이유로 참여 기회를 제한하기보다 한정된 재원을 활용해 정책의 효과를 더 많은 지역으로 확산할 방안을 먼저 고민해야 한다.

정병하 철원군농어촌기본소득주민행정협의체 위원장

강원도에 배정된 예산을 합리적으로 배분해 신청한 7개 시∙군 모두가 농어촌기본소득 사업에 참여할 수 있는 방안을 적극 검토할 것을 제안한다. 재정적 한계가 지역 간 기회의 격차로 이어지는 상황을 당연하게 받아들여서는 안 된다.

물론 모든 시∙군에 동일한 금액을 배분하자는 의미는 아니다. 지역별 인구 규모와 재정 여건, 사업 추진 계획 등을 종합적으로 고려해 예산을 차등 배분할 수 있다. 지급 규모나 사업 기간을 조정하는 방안도 검토할 수 있다. 핵심은 한정된 예산 안에서도 더 많은 지역이 사업에 참여하고 지역별 여건에 맞는 정책 효과를 만들어 낼 수 있도록 하는 일이다.

강원도는 오랫동안 국가적 필요에 따른 규제와 제약을 감내해 온 지역이다. 접경지역이라는 이유로, 산림과 환경을 보호해야 한다는 이유로 지역 발전의 기회가 제한돼 왔다. 특히 철원을 비롯한 접경지역은 국가 안보를 위해 오랜 시간 희생과 불편을 감수해 왔다. 국가적 책임을 함께 짊어져 온 지역인 만큼 지역의 지속가능한 발전을 위한 정책적 기회도 폭넓게 보장받을 필요가 있다.

이제는 지역 간 경쟁을 통해 일부만 기회를 얻는 방식에서 벗어나 강원도 안에서부터 상생의 모델을 만들어야 한다. 7개 시∙군이 함께 참여하되 각 지역의 여건에 맞게 사업을 추진하고 그 성과와 경험을 공유한다면 강원도 전체가 농어촌기본소득의 정책 효과를 검증하는 실험장이 될 수 있다. 이를 통해 지역별로 어떤 지원 방식이 효과적인지 비교하고 향후 사업 확대를 위한 근거도 마련할 수 있을 것이다.

한정된 예산을 어디에 집중할 것인지 못지않게 그 예산으로 얼마나 많은 지역에 새로운 기회를 제공할 수 있을지도 고민해야 한다. 강원도의 미래는 어느 한 지역의 발전만으로 완성되지 않는다. 7개 시∙군 모두가 참여 기회를 얻고 함께 성장할 수 있는 길을 찾을 때 강원도 농어촌의 지속 가능한 미래도 한 걸음 가까워질 것이다.

정병하 철원군농어촌기본소득주민행정협의체 위원장

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